IPL 2026: शुभमन गिल का मुंबई इंडियंस के खिलाफ कैसा रहा है प्रदर्शन? जानिए आंकड़े
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 30वें मुकाबले में गुजरात टाइटंस (GT) का सामना मुंबई इंडियंस (MI) से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। इस मैच में GT के कप्तान शुभमन गिल से उनकी टीम को एक बड़ी पारी की उम्मीद होगी। गिल इस संस्करण अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। पिछले मैच में उन्होंने 86 रन की पारी खेली थी। ऐसे में आइए MI के खिलाफ उनके आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं।
आंकड़े
MI के खिलाफ ऐसे हैं गिल के आंकड़े
गिल ने MI के खिलाफ अपना पहला मुकाबला साल 2018 में खेला था। अब तक उन्होंने 15 मैच खेले हैं और इसकी 15 पारियों में 34.08 की औसत और 141.46 की स्ट्राइक रेट से 522 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 3 अर्धशतक और एक शतक निकला है। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 129 रन रहा है। गिल के बल्ले से 46 चौके और 22 छक्के निकले हैं। गिल GT से पहले कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के लिए भी खेल चुके हैं।
प्रमुख
MI के प्रमुख गेंदबाजों के खिलाफ ऐसा रहा है गिल का प्रदर्शन
गिल और जसप्रीत बुमराह के बीच 8 पारियों में आमना-सामना हुआ है। इस दौरान गिल ने 38 गेंदों का सामना कर 34 रन बनाए हैं। बुमराह ने उन्हें 2 बार पवेलियन भेजा है। गिल की स्ट्राइक रेट 89.47 की रही है। ट्रेंट बोल्ट और गिल IPL की 13 पारियों में आमने-सामने आए हैं। इस दौरान गिल ने 71 गेंदों में 75 रन बनाने में सफल रहे हैं। बोल्ट ने इस खिलाड़ी को 2 बार पवेलियन की राह दिखाई है।
करियर
ऐसा रहा है गिल का IPL करियर
गिल ने साल 2018 में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ अपने IPL करियर का आगाज किया था। वह अब तक 122 मैच खेले हैं, जिसकी 119 पारियों में लगभग 40 की औसत के साथ 4,117 रन बनाने में कामयाब रहे हैं। उनके बल्ले से 4 शतक और 29 अर्धशतक निकले हैं। इस बीच उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 129 रन का रहा है। वह इस लीग में अब तक 129 छक्के और 396 चौके भी जड़ चुके हैं।
जानकारी
IPL 2026 में ऐसा रहा है गिल का प्रदर्शन
गिल ने IPL 2026 में 4 मैच खेले हैं और इसकी 4 पारियों में 62.75 की औसत से 251 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 3 अर्धशतक निकले हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 86 रन रहा है।