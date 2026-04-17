IPL 2026: शुभमन गिल ने लगाया लगातार तीसरा अर्धशतक, बने प्लेयर ऑफ द मैच
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 25वें मैच में गुजरात टाइटंस (GT) के कप्तान शुभमन गिल ने अपनी शानदार लय जारी रखते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ 86 रन की पारी खेली। यह उनके IPL करियर का 29वां अर्धशतक साबित हुआ। यह मौजूदा सीजन में उनके बल्ले से निकलने वाली लगातार तीसरी 50+ रन की पारी रही। उनकी पारी की बदौलत GT ने जीत दर्ज की। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।
लेखा-जखा
जोरदार रही गिल की पारी, बने प्लेयर ऑफ द मैच
गिल ने पारी के दूसरे ओवर में कार्तिक त्यागी के सामने लगातार 2 चौके लगाए। इसके बाद अगले ओवर में अनुकूल रॉय के खिलाफ छक्का लगाते हुए तेज शुरुआत की। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इस बल्लेबाज ने सिर्फ 27 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने साई सुदर्शन के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 58 रन की साझेदारी की। वह 50 गेंदों पर 86 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने अपनी पारी में 8 चौके और 4 छक्के लगाए।
आंकड़े
गिल ने लगाया लगातार तीसरा अर्धशतक
IPL 2026 में गिल ने अपना लगातार तीसरा अर्धशतक लगाया। इससे पहले उन्होंने पिछली 2 पारियों में 56 और 70 रन के स्कोर किए थे। वह IPL 2026 में अब तक 4 पारियों में 155.90 की स्ट्राइक रेट के साथ 251 रन बना चुके हैं। वह इस सीजन में फिलहाल सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। उनके बाद RCB के विराट कोहली हैं, जिन्होंने 228 रन अपने नाम किए हैं।
करियर
शानदार रहा है गिल का IPL करियर
गिल ने साल 2018 में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ अपने IPL करियर का आगाज किया था। वह अब तक 122 मैच खेले हैं, जिसकी 119 पारियों में लगभग 40 की औसत के साथ 4,100 से अधिक रन बनाने में कामयाब रहे हैं। उनके बल्ले से 4 शतक और 29 अर्धशतक निकले हैं। इस बीच उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 129 रन का रहा है। वह इस लीग में अब तक 125 से अधिक छक्के भी जड़ चुके हैं।
लेखा-जोखा
इस तरह से जीती GT की टीम
मैच में KKR ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था। उनका ये फैसला गलत साबित हुआ और एक समय टीम के 4 बल्लेबाज 87 रन पर पवेलियन में थे। कैमरून ग्रीन (79) की शानदार पारी की मदद से टीम 180/10 का स्कोर बनाने में सफल रही। जवाब में गिल (86) और जोस बटलर (25) की धमाकेदार पारियों के दम पर GT को आसान जीत मिल गई। KKR ने 19.4 ओवर में 5 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल किया।