IPL 2026: शुभमन गिल ने लगाया बेहतरीन स्ट्रेट ड्राइव, यहां देखें वीडियो
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में शुभमन गिल का शानदार प्रदर्शन जारी है। गुजरात टाइटंस (GT) के कप्तान शुभमन गिल ने कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ उम्दा पारी खेली। इस बीच उन्होंने कई आकर्षक शॉट लगाए। उन्होंने KKR के तेज गेंदबाज कार्तिक त्यागी के ओवर में बेहतरीन स्ट्रेट ड्राइव लगाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में खूब पसंद किया जा रहा है। आइए उनके उस शॉट के बारे में जानते हैं।
शॉट
गिल ने लगाया बेहतरीन शॉट
मैच में KKR ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सभी विकेट खोकर 180 रन बनाए थे। लक्ष्य का पीछा करते हुए गिल ने पारी के दूसरे ओवर में कार्तिक की तेज गेंद पर स्ट्रेट ड्राइव लगाते हुए चौका लगाया। इस शॉट से ही गिल की फॉर्म का अंदाजा लगाया जा सकता था। मैच में वह 50 गेंदों पर 86 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने अपनी पारी में 8 चौके और 4 छक्के लगाए।
ट्विटर पोस्ट
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Glorious ✅— IndianPremierLeague (@IPL) April 17, 2026
Elegant ✅
Class ✅
Shubman Gill is ticking all the boxes in Ahmedabad 👌
Updates ▶️ https://t.co/FACeUzse3B#TATAIPL | #KhelBindaas | #GTvKKR | @ShubmanGill pic.twitter.com/ZpQxbHWMgW
अर्धशतक
गिल ने लगाया अपना 29वां अर्धशतक
गिल ने IPL करियर का 29वां अर्धशतक लगाया। यह मौजूदा सीजन में उनके बल्ले से निकलने वाली लगातार तीसरी 50+ रन की पारी रही। इससे पहले उन्होंने पिछली 2 पारियों में 56 और 70 रन बनाए थे। वह IPL 2026 में अब तक 4 पारियों में 155.90 की स्ट्राइक रेट के साथ 251 रन बना चुके हैं। वह इस सीजन में फिलहाल सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं।