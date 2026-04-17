IPL 2026: शुभमन गिल ने लगाया बेहतरीन स्ट्रेट ड्राइव, यहां देखें वीडियो 

शॉट

गिल ने लगाया बेहतरीन शॉट

मैच में KKR ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सभी विकेट खोकर 180 रन बनाए थे। लक्ष्य का पीछा करते हुए गिल ने पारी के दूसरे ओवर में कार्तिक की तेज गेंद पर स्ट्रेट ड्राइव लगाते हुए चौका लगाया। इस शॉट से ही गिल की फॉर्म का अंदाजा लगाया जा सकता था। मैच में वह 50 गेंदों पर 86 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने अपनी पारी में 8 चौके और 4 छक्के लगाए।