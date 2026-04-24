शुभमन गिल ने IPL में पूरे किए 400 चौके, जानिए उनके आंकड़े
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 34वें मुकाबले में गुजरात टाइंटस (GT) के कप्तान शुभमन गिल ने बड़ी उपलब्धि हासिल की। उन्होंने इस टूर्नामेंट में अपने 400 चौके पूरे कर लिए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ मुकाबले में उन्होंने ये कारनामा किया। वह IPL के इतिहास में 400 चौके पूरे करने वाले 17वें खिलाड़ी बने हैं। हालांकि, वो बड़ी पारी नहीं खेल पाए। ऐसे में आइए उनके आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।
जानकारी
ऐसी रही गिल की बल्लेबाजी
गिल ने 24 गेंदों का सामना किया और 32 रन बनाकर आउट हुए। उनके बल्ले से 2 चौके और एक छक्का निकला। पहले विकेट के लिए उन्होंने साई सुदर्शन के साथ 128 रन की साझेदारी निभाई। हालांकि, उनकी स्ट्राइक रेट सिर्फ 133.33 की रही।
करियर
ऐसा रहा है गिल का IPL करियर
गिल ने अपने 124वें मैच में 400 चौके पूरे किए। अब उनके 401 चौके हो गए हैं। इस खिलाड़ी के बल्ले से 130 छक्के भी निकले हैं। गिल ने अपने IPL करियर का आगाज साल 2018 में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के लिए किया था। इस खिलाड़ी ने 121 पारियों में 40.02 की औसत के साथ 4,163 रन बनाए हैं। इस दौरान उनकी स्ट्राइक रेट 139.41 की रही है। गिल के बल्ले से 4 शतक और 29 अर्धशतक निकले हैं।
चौके
टी-20 क्रिकेट में 560 से अधिक चौके जड़ चुके हैं गिल
गिल साल 2018 में अपने टी-20 करियर का आगाज किया था। वह अब तक 181 मैच खेल चुके हैं, जिसकी 178 पारियों में 37 से अधिक की औसत और 140 की स्ट्राइक रेट के साथ 5,709 रन बना चुके हैं। इस दौरान उन्होंने 6 शतक के अलावा 35 अर्धशतक भी जड़े हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 129 रन का रहा है। वह अपने टी-20 करियर में 567 चौके और 182 छक्के भी जड़ चुके हैं।