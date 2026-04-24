शुभमन गिल ने IPL में पूरे किए 400 चौके, जानिए उनके आंकड़े 

जानकारी ऐसी रही गिल की बल्लेबाजी गिल ने 24 गेंदों का सामना किया और 32 रन बनाकर आउट हुए। उनके बल्ले से 2 चौके और एक छक्का निकला। पहले विकेट के लिए उन्होंने साई सुदर्शन के साथ 128 रन की साझेदारी निभाई। हालांकि, उनकी स्ट्राइक रेट सिर्फ 133.33 की रही।

करियर ऐसा रहा है गिल का IPL करियर गिल ने अपने 124वें मैच में 400 चौके पूरे किए। अब उनके 401 चौके हो गए हैं। इस खिलाड़ी के बल्ले से 130 छक्के भी निकले हैं। गिल ने अपने IPL करियर का आगाज साल 2018 में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के लिए किया था। इस खिलाड़ी ने 121 पारियों में 40.02 की औसत के साथ 4,163 रन बनाए हैं। इस दौरान उनकी स्ट्राइक रेट 139.41 की रही है। गिल के बल्ले से 4 शतक और 29 अर्धशतक निकले हैं।

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