अय्यर ने लगाया अर्धशतक (तस्वीर: एक्स/@IPL)

IPL 2026: श्रेयस अय्यर ने इस सीजन में अपना 5वां अर्धशतक लगाया, जानिए उनके आंकड़े

लेखन अंकित पसबोला 09:34 pm May 11, 202609:34 pm

क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 55वें मैच में पंजाब किंग्स (PBKS) के कप्तान श्रेयस अय्यर ने दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ मैच में अर्धशतक (59) लगाया। यह उनके IPL करियर का कुल 32वां अर्धशतक साबित हुआ। इस बीच उन्होंने कूपर कोनोली (38) के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 83 रन जोड़े। IPL 2026 में यह अय्यर का 5वां अर्धशतक रहा। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।