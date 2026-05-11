IPL 2026: श्रेयस अय्यर ने इस सीजन में अपना 5वां अर्धशतक लगाया, जानिए उनके आंकड़े 

IPL 2026: श्रेयस अय्यर ने इस सीजन में अपना 5वां अर्धशतक लगाया, जानिए उनके आंकड़े
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 55वें मैच में पंजाब किंग्स (PBKS) के कप्तान श्रेयस अय्यर ने दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ मैच में अर्धशतक (59) लगाया। यह उनके IPL करियर का कुल 32वां अर्धशतक साबित हुआ। इस बीच उन्होंने कूपर कोनोली (38) के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 83 रन जोड़े। IPL 2026 में यह अय्यर का 5वां अर्धशतक रहा। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।
पारी
शानदार रही अय्यर की पारी
PBKS ने जब 78 रन के स्कोर पर अपना पहला विकेट खोया, तब अय्यर क्रीज पर आए। उन्होंने आकिब नबी के ओवर में लगातार 2 चौके लगाते हुए उम्दा फॉर्म के संकेत दिए। उन्होंने 32 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। वह 36 गेंदों में 59 रन बनाकर नाबाद रहे। अपनी अर्धशतकीय पारी में उन्होंने 5 चौके और 3 छक्के लगाए। उनकी पारी की बदौलत PBKS ने पहले खेलते हुए 210/5 का स्कोर बनाया।
करियर
ऐसा है अय्यर का IPL करियर
अय्यर ने 2015 में अपने IPL करियर का आगाज किया था। उन्होंने अब तक 144 मुकाबले खेले हैं और 142 पारियों में लगभग 35 की औसत के साथ 4,100 से अधिक रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने 32 अर्धशतक भी अपने नाम किए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 97* रन रहा है। IPL 2026 में वह 11 मैचों की 10 पारियों में 392 रन बना चुके हैं। इसमें 5 अर्धशतक शामिल है।