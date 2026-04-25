IPL 2026: श्रेयस अय्यर ने DC के खिलाफ जड़ा तीसरा अर्धशतक, 4,000 रन भी पूरे किए

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 35वें मैच में पंजाब किंग्स (PBKS) के कप्तान श्रेयस अय्यर ने दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए मैच जिताऊ अर्धशतकीय पारी खेली। यह उनके IPL करियर का 31वां और DC के खिलाफ तीसरा ही अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 26 गेंदों में पूरा किया। उनकी पारी की बदौलत ही PBKS की टीम IPL इतिहास में सबसे बड़े लक्ष्य का सफलतापूर्वक पीछा करने में सफल रही। आइए उनकी पारी और आंकड़े जानते हैं।

बल्लेबाजी कैसी रही श्रेयस की पारी और साझेदारी? PBKS को 265 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 132 रन के स्कोर पर दूसरा झटका लगा था। उसके बाद बल्लेबाजी पर आए श्रेयस ने नेहल वढेरा (25) के साथ चौथे विकेट के लिए 56 रन की साझेदारी निभाई। इसके बाद श्रेयस ने अर्धशतक पूरा किया और शशांक सिंह (19*) के साथ 5वें विकेट के लिए नाबाद 64 रन की साझेदारी निभाई। श्रेयस 36 गेंदों में 3 चौके और 7 छक्कों से 71 रन बनाकर नाबाद रहे।

उपलब्धि श्रेयस IPL में 4,000 रन पूरे करने वाले 20वें बल्लेबाज अपनी पारी का 68वां रन बनाते ही श्रेयस के नाम बड़ी उपलब्धि दर्ज हो गई। उनके IPL इतिहास में 4,000 रन पूरे हो गए हैं। वह IPL में यह उपलब्धि हासिल करने वाले 20वें बल्लेबाज बने हैं। इसी तरह वह यह मुकाम हासिल करने वाले 16वें भारतीय हैं। इस लीग में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के विराट कोहली के नाम दर्ज हैं, जिन्होंने अपने करियर में अब तक 266 पारियों में 8,989 रन बनाए हैं।

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जानकारी IPL 2026 में कैसा रहा है श्रेयस का प्रदर्शन? IPL 2026 में श्रेयस अब तक 7 मैचों की 6 पारियों में 69.75 की औसत और 186 की स्ट्राइक रेट से 279 रन बना चुके हैं। इस दौरान उन्होंने 4 अर्धशतक जड़े हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन इसी मैच में आया है।

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