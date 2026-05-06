IPL 2026: शशांक सिंह ने SRH के खिलाफ भी छोड़ा आसान कैच, वायरल हुए मजेदार मीम्स

IPL 2026: शशांक सिंह ने SRH के खिलाफ भी छोड़ा आसान कैच, वायरल हुए मजेदार मीम्स
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में पंजाब किंग्स (PBKS) के शशांक सिंह का फील्डिंग में शर्मनाक प्रदर्शन जारी है। वह इस लीग में लगातार कैच छोड़ रहे हैं। उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ मैच में हेनरिक क्लासेन का आसान कैच छोड़ा। मौजूदा सीजन में शशांक अब तक 6 कैच छोड़ चुके हैं। क्लासेन का कैच छोड़ने के बाद शशांक को लेकर सोशल मीडिया पर कुछ मजेदार मीम्स वायरल हो रहे हैं। आइए उनके बारे में जानते हैं।
कैच
फर्ग्युसन और कूपर कोनोली ने भी छोड़े कैच
SRH की पारी के दौरान शशांक के अलावा लॉकी फर्ग्युसन और कूपर कोनोली ने भी एक-एक कैच छोड़े। इनके अलावा विकेटकीपर प्रभसिमरन सिंह ने भी एक आसान स्टंपिंग मिस की। 3 जीवनदान मिलने के बाद किशन ने 55 रन बनाए। क्लासेन ने 69 रन की पारी खेली। इस मैच में SRH ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर के बाद 4 विकेट के नुकसान पर 235 रन का स्कोर बनाया।
ट्विटर पोस्ट
Twitter Post
Historians say the man in this painting was Shashank Singh pic.twitter.com/bUnkf8vPc4— Out Of Context Cricket (@GemsOfCricket) May 6, 2026
ट्विटर पोस्ट
Twitter Post
Shashank Singh trying to catch anything pic.twitter.com/HSY4oUih4Z— Sagar (@sagarcasm) May 6, 2026
ट्विटर पोस्ट
Twitter Post
Ashrdeep rightly humiliated Shashank Singh pic.twitter.com/lU0JGhWP7n— Abhishek (@be_mewadi) May 6, 2026
ट्विटर पोस्ट
Twitter Post
Shashank Singh dropped catch in practice session also 😭😂 pic.twitter.com/x7LfWbiDtD— OldMonkOfCricket (@OldMonkOfCric) May 6, 2026
ट्विटर पोस्ट
Twitter Post
Shashank Singh Dropped One More Easiest Catch 😭— Incognito Cricket (@Incognitocric) May 6, 2026
Someone Did Kala Jadu on Him 💀 pic.twitter.com/kRsxb87xeW
ट्विटर पोस्ट
Twitter Post
Area ka technical fielder Shashank Singh in every match #PBKSvsSRH #IPL pic.twitter.com/njmrKaYD9O— Cover Drive (@day6596) May 6, 2026
ट्विटर पोस्ट
Twitter Post
Shashank Singh Fielding In PBKS . #SRHvsPBKS #PBKSvsSRH pic.twitter.com/8sZIkaYluQ— VisionMemes (@visionmemes9) May 6, 2026
ट्विटर पोस्ट
Twitter Post
Shashank Singh and Lokei Ferguson taking catches of SRH's batsmen pic.twitter.com/h7SbY959kd— Desi Bhayo (@desi_bhayo88) May 6, 2026
ट्विटर पोस्ट
Twitter Post
How the Shashank Singh vs Shivam Dube battle for catch drop sounds: pic.twitter.com/3iqWBqKWUP— mutual.stark (@mutualstark) May 6, 2026
ट्विटर पोस्ट
Twitter Post
Shashank Singh when it comes to taking catches pic.twitter.com/Ix2GpDaUhv— Shilpak. (@ugach_kahitarii) May 6, 2026
ट्विटर पोस्ट
Twitter Post
Punjab Kings Fielding today 😭🤡 pic.twitter.com/xGjAjN6FJK— Homie (@homelander_yyy) May 6, 2026
ट्विटर पोस्ट
Twitter Post
Shashank Singh for Punjab Kings in every match#SRHvsPBKS pic.twitter.com/I3shDJHLCk— Rajabets 🇮🇳👑 (@rajabetsindia) May 6, 2026