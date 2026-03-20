IPL 2026 से पहले इन टीमों को लगा झटका, ऑस्ट्रेलिया के 4 तेज गेंदबाज हैं चोटिल 

रिपोर्ट ऑस्ट्रेलिया की मेडिकल टीम की निगरानी में हैं हेजलवुड और कमिंस हेजलवुड हैमस्ट्रिंग और अकिलीज टेंडन की चोट के बाद रिकवरी कर रहे हैं, जबकि कमिंस लोअर बैक की चोट से वापसी करने के लिए प्रयासरत हैं। ये दोनों खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया की मेडिकल टीम की निगरानी में रिहैब कर रहे हैं। कोड स्पोर्ट्स के मुताबिक, इन गेंदबाजों का शुरुआती कुछ मैचों से बाहर होना तय है और बाद में उनकी उपलब्धता मेडिकल क्लीयरेंस (चिकित्सकीय मंजूरी) पर निर्भर करेगी। ये दोनों खिलाड़ी टी-20 विश्व कप भी नहीं खेले थे।

तेज स्टार्क भी शुरुआती मैच नहीं खेलेंगे क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (CA) ने पुष्टि की है कि स्टार्क भी शुरुआत में उपलब्ध नहीं रहेंगे। उनकी वापसी आने वाले सप्ताह में उनके फिटनेस प्रोटोकॉल पर निर्भर करेगी। CA के अनुसार, पिछले 12 महीनों में भारी वर्कलोड के चलते स्टार्क को सावधानी से मैनेज किया जा रहा है। उन्होंने एशेज सीरीज के सभी 5 टेस्ट खेले थे और बिग बैश लीग (BBL) के अंतिम चरण में भी हिस्सा लिया था। स्टार्क भी टी-20 विश्व कप की टीम का हिस्सा नहीं थे।

Advertisement

टूर्नामेंट पूरे टूर्नामेंट से बाहर हुए एलिस एलिस चोटिल होने के कारण पूरे टूर्नामेंट से बाहर हैं। 31 साल का यह गेंदबाज हैमस्ट्रिंग से परेशान है। CSK के CEO के.एस. विश्वनाथन ने स्पोर्टस्टार से कहा था, "यह हमारे लिए बड़ा झटका है। एलिस खासकर डेथ ओवरों में बेहद अहम गेंदबाज हैं। हम उनके विकल्पों पर नजर रख रहे हैं।" टी-20 प्रारूप में एलिस इस समय कमाल के फॉर्म में चल रहे हैं। टी-20 विश्व कप 2026 में उन्होंने 4 मैच में 5 विकेट लिए थे।

Advertisement