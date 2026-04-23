संजू सैमसन ने अपने IPL करियर का 5वां शतक लगाया, जानिए उनके आंकड़े 

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 33वें मैच में चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) के संजू सैमसन ने मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ बेहतरीन शतक लगाया। ये इस संस्करण उनके बल्ले से निकला दूसरा शतक रहा। इससे पहले उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ नाबाद 115 रन की पारी खेली थी। यह उनके IPL करियर का कुल 5वां शतक रहा, जिसे उन्होंने 54 गेंदों में पूरा किया। ऐसे में आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं।

पारी ऐसी रही सैमसन की पारी CSK के लिए ये खिलाड़ी सलामी बल्लेबाज के रूप में आया था। पहले विकेट के लिए उन्होंने रुतुराज गायकवाड़ के साथ 18 गेंदों में 32 रन जोड़े। इसके बाद सरफराज खान के साथ सिर्फ 16 गेंदों में 40 रनों की साझेदारी निभाई। डेवाल्ड ब्रेविस के साथ सैमसन ने 17 गेंदों में 31 रन जोड़े। कार्तिक शर्मा के साथ इस खिलाड़ी ने 35 गेंदों में 43 रन की साझेदारी निभाई। सैमसन ने एक छोर संभाले रखा और एक बेहतरीन पारी खेली।

ज्यादा IPL में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज सैमसन ने इस शतक के साथ ही केएल राहुल की बराबरी कर ली। राहुल के भी IPL में 5 शतक हैं। अब सैमसन IPL में संयुक्त रूप से चौथे सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उनसे ज्यादा शतक सिर्फ विराट कोहली (8), जोस बटलर (7) और क्रिस गेल (6) के हैं। सैमसन ने डेविड वार्नर, शुभमन गिल और शेन वॉटसन को पीछे छोड़ दिया है। इन खिलाड़ियों के IPL में 4-4 शतक हैं।

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