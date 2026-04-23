IPL 2026: हार्दिक पांड्या की गेंद पर संजू सैमसन ने लगाया बेहतरीन छक्का, देखें वीडियो 
सैमसन ने लगाया शतक (तस्वीर: एक्स/@IPL)

लेखन अंकित पसबोला
Apr 23, 2026
11:01 pm
क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 33वें मैच में चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) के संजू सैमसन ने मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ मैच में नाबाद 101 रन की पारी खेली। यह उनके IPL करियर का 5वां शतक साबित हुआ। अपनी इस शतकीय पारी के दौरान उन्होंने कई बेहतरीन शॉट लगाए। उन्होंने MI के कप्तान हार्दिक पांड्या की गेंद पर बेहतरीन छक्का लगाया। उसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब देखा जा रहा है।

सैमसन ने फ्लिक शॉट पर लगाया छक्का 

पारी का चौथा ओवर करने आए पांड्या के सामने सैमसन ने आक्रामक तेवर दिखाए। उन्होंने चौथी गेंद पर फ्लिक करते हुए शानदार छक्का लगाया। पांड्या मैच में बेहद महंगे साबित हुए। उन्होंने अपने 2 ओवर में बिना कोई विकेट लिए 38 रन खर्च किए। दूसरी तरफ सैमसन ने इस छक्के को लगाने के बाद अपनी लय हासिल की। इस छक्के से पहले सैमसन क्रीज पर 9 गेंदों में 10 रन बनाकर नाबाद थे।

सैमसन ने खेली शानदार पारी 

सैमसन ने अपने IPL करियर का 5वां और इस सीजन का दूसरा शतक लगाया। वह 54 गेंदों में 101 रन बनाकर नाबाद रहे। अपनी इस शतकीय पारी में उन्होंने 10 चौके और 6 छक्के लगाए। सैमसन IPL के इतिहास में संयुक्त रूप से CSK के लिए सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने कप्तान गायकवाड़, मुरली विजय और शेन वॉटसन की बराबरी कर ली है।

