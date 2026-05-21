IPL 2026: साई सुदर्शन ने लगातार 5वीं पारी में अर्धशतक लगाया, हासिल की उपलब्धि 

पारी बेहतरीन रही सुदर्शन की पारी नरेंद्र मोदी स्टेडियम में सुदर्शन ने अपनी शुरुआती 15 गेंदों में 16 रन बनाए। CSK के गेंदबाजों के खिलाफ उन्होंने अपनी रन गति में इजाफा किया और 35 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया। वह 53 गेंदों में 84 रन की पारी खेलकर आउट हुए। उन्होंने 7 चौके और 4 छक्के लगाए। उन्होंने गिल के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 125 रन की साझेदारी की। गिल 64 रन की पारी खेलकर आउट हुए।

सूची इस सूची में शामिल हुए सुदर्शन सुदर्शन IPL में लगातार 5 पारियों में 50 या उससे अधिक रन बनाने वाले सिर्फ चौथे बल्लेबाज बने। बता दें कि वीरेंद्र सहवाग ने सबसे पहले ये कारनामा किया था। उन्होंने 2012 में दिल्ली कैपिटल्स (DC) की ओर से खेलते हुए लगातार 5 पारियों में 50+ रन के स्कोर किए थे। इनके अलावा जोस बटलर ने 2018 में और डेविड वार्नर ने 2019 में लगातार 5 पारियों में 50+ रन बनाए थे।

Advertisement

साझेदारी सुदर्शन-गिल ने की 10वीं शतकीय साझेदारी सुदर्शन-गिल की जोड़ी GT की सबसे भरोसेमंद जोड़ी बनकर सामने आई है। CSK के खिलाफ मैच में इस जोड़ी ने पहले विकेट के लिए 74 गेंदों में 125 रन की साझेदारी निभाई। सुदर्शन के साथ गिल की यह 10वीं शतकीय साझेदारी साबित हुई। दोनों IPL में संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा शतकीय साझेदारी करने वाली जोड़ी बन गई हैं। विराट कोहली और एबी डिविलियर्स ने भी 10 शतकीय साझेदारी की थी।

Advertisement