IPL 2026: रयान रिकेल्टन MI से सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज बने, बनाए ये रिकॉर्ड्स

पारी शानदार रही रिकेल्टन की पारी रिकेल्टन ने पारी का दूसरा ओवर करने आए प्रफुल हिंगे के खिलाफ बेहतरीन छक्का लगाकर अच्छी लय के संकेत दिए। उन्होंने बल्लेबाजी के लिए अनुकूल नजर आ रही वानखेड़े की पिच पर आकर्षक शॉट लगाए और 23 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने 44 गेंदों में अपनी पारी को शतक में तब्दील किया। वह 55 गेंदों में 123 रन बनाकर नाबाद रहे। अपनी शतकीय पारी में उन्होंने 10 चौके और 8 छक्के लगाए।

रिकॉर्ड MI की ओर से सबसे तेज शतक रिकेल्टन अब MI की ओर से सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज बने। उन्होंने सनथ जयसूर्या और तिलक वर्मा का पिछला रिकॉर्ड तोड़ा। बता दें कि जयसूर्या ने 2008 में CSK के खिलाफ (45 गेंद) और तिलक ने 2026 में GT के विरुद्ध (45 गेंद) तेज शतक लगाए थे। इस सूची में कैमरून ग्रीन भी शामिल है। इस ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ने 2023 में SRH के खिलाफ 47 गेंदों में शतक जड़ा था।

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शतक इस सीजन में MI से शतक लगाने वाले तीसरे बल्लेबाज रिकेल्टन ने इस सीजन में अब तक 6 मैचों की 6 पारियों में 250 से अधिक रन बनाए हैं। इससे पहले उन्होंने KKR के खिलाफ मैच में 81 रन की पारी खेली थी। वह IPL 2026 में MI की ओर से शतक लगाने वाले तीसरे बल्लेबाज बने। बता दें कि तिलक और क्विंटन डिकॉक इस सीजन में MI से खेलते हुए शतक लगा चुके हैं।

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जानकारी MI से सर्वोच्च पारी खेलने वाले बल्लेबाज बने रिकेल्टन रिकेल्टन अब MI की ओर से सर्वोच्च व्यक्तिगत पारी खेलने वाले बल्लेबाज बने। उन्होंने जयसूर्या (114*) का पिछला रिकॉर्ड तोड़ा।