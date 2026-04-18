IPL 2026: रुतुराज गायकवाड़ ने चीते की तरह छलांग लगाकर पकड़ा अद्भुत कैच, देखें वायरल वीडियो

कैच

रुतुराज ने कैसे लपका ये कैच?

मुकेश चौधरी के ओवर की यह सबसे खराब गेंद थी। छठे ओवर की आखिरी गेंद उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर फुल टॉस फेंका जो आमतौर पर बाउंड्री के बाहर जाती है। हेड ने भी पूरी ताकत से शॉट खेला था, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि गेंद सीधा मिड-ऑफ पर खड़े रुतुराज के पास चली गई। CSK के कप्तान ने दौड़ते हुए चीते जैसी छलांग लगाते हुए एक शानदार कैच लपक लिया।