IPL 2026: रुतुराज गायकवाड़ पर लगा 12 लाख रुपये का जुर्माना, जानिए क्या रहा कारण

IPL 2026: रुतुराज गायकवाड़ पर लगा 12 लाख रुपये का जुर्माना, जानिए क्या रहा कारण
क्या है खबर?
चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) के कप्तान रुतुराज गायकवाड़ पर इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ मैच के दौरान धीमी ओवर गति रखने के लिए 12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यह जुर्माना IPL आचार संहिता के अनुच्छेद 2.22 के तहत लगाया गया है। यह इस संस्करण में CSK का पहला उल्लंघन है। ऐसे में उन पर 12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। उल्लंघन की पुनरावृत्ति पर जुर्माना बढ़ाया जाएगा।
जुर्माना
नितीश राणा पर भी लगाया गया जुर्माना
गायकवाड़ के साथ DC के बल्लेबाज नितीश राणा पर भी CSK के खिलाफ मैच में चौथे अंपायर से कहासुनी करने के लिए जुर्माना लगाया गया। यह घटना साथी खिलाड़ी ट्रिस्टन स्टब्स को 19वें ओवर में ग्लव्स बदलने की अनुमति न देने और उनके आउट होने के बाद घटी। राणा पर उनकी मैच फीस का 25 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया और IPL आचार संहिता के लेवल-1 का उल्लंघन करने के लिए उन्हें एक डिमेरिट अंक भी दिया गया।
परिणाम
CSK ने संस्करण में दर्ज की पहली जीत
गायकवाड़ पर लगे इस जुर्माने के बाद CSK ने IPL 2026 में अपनी पहली जीत का जश्न मनाया। शुरुआती मैचों में खराब प्रदर्शन के बाद टीम ने शानदार वापसी की। टीम के लिए संजू सैमसन (115*) ने असफलताओं को पीछे छोड़ते हुए शानदार शतक लगाया और टीम को 212/2 के स्कोर तक पहुंचाने में मदद की। इंग्लिश ऑलराउंडर जेमी ओवरटन ने 4/18 के आंकड़े दर्ज कर हुए DC को 189 रन पर रोकने में अहम भूमिका निभाई।