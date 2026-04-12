रुतुराज गायकवाड़ पर लगा 12 लाख रुपये का जुर्माना

IPL 2026: रुतुराज गायकवाड़ पर लगा 12 लाख रुपये का जुर्माना, जानिए क्या रहा कारण

लेखन भारत शर्मा 02:01 pm Apr 12, 202602:01 pm

क्या है खबर?

चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) के कप्तान रुतुराज गायकवाड़ पर इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ मैच के दौरान धीमी ओवर गति रखने के लिए 12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यह जुर्माना IPL आचार संहिता के अनुच्छेद 2.22 के तहत लगाया गया है। यह इस संस्करण में CSK का पहला उल्लंघन है। ऐसे में उन पर 12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। उल्लंघन की पुनरावृत्ति पर जुर्माना बढ़ाया जाएगा।