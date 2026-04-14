गायकवाड़ का खराब फॉर्म जारी (तस्वीर: एक्स/@IPL)

IPL 2026: रुतुराज गायकवाड़ का खराब फॉर्म जारी, तीसरी बार दहाई का आंकड़ा नहीं छू सके

लेखन अंकित पसबोला 08:24 pm Apr 14, 202608:24 pm

क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) के कप्तान रुतुराज गायकवाड़ का खराब फॉर्म जारी है। वह कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ मैच में दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सके और सिर्फ 7 रन बनाकर आउट हुए। KKR के अनुकूल रॉय ने उनका विकेट हासिल किया। IPL 2026 में वह अपनी तीसरी पारी में दहाई का आंकड़ा छूने में नाकाम रहे। आइए उनके आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।