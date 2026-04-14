IPL 2026: रुतुराज गायकवाड़ का खराब फॉर्म जारी, तीसरी बार दहाई का आंकड़ा नहीं छू सके

IPL 2026: रुतुराज गायकवाड़ का खराब फॉर्म जारी, तीसरी बार दहाई का आंकड़ा नहीं छू सके
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) के कप्तान रुतुराज गायकवाड़ का खराब फॉर्म जारी है। वह कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ मैच में दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सके और सिर्फ 7 रन बनाकर आउट हुए। KKR के अनुकूल रॉय ने उनका विकेट हासिल किया। IPL 2026 में वह अपनी तीसरी पारी में दहाई का आंकड़ा छूने में नाकाम रहे। आइए उनके आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।
आंकड़े
गायकवाड़ का खराब फॉर्म जारी
गायकवाड़ ने IPL 2026 में अब तक 5 मैच खेले हैं और 5 पारियों में उन्होंने 12.60 की खराब औसत के साथ उन्होंने 63 रन बनाए। इस बीच उनकी स्ट्राइक रेट 105.00 की रही। इस सीजन में उनके स्कोर क्रमशः 6, 28, 7, 15 और 7 रन रहे। उन्होंने अब तक सिर्फ 5 चौके और 1 छक्का लगाया है। उनकी खराब बल्लेबाजी का असर टीम के प्रदर्शन पर भी पड़ा है।
करियर
ऐसा है गायकवाड़ का IPL करियर
CSK के लिए डेब्यू के बाद गायकवाड़ ने 76 मुकाबले खेले हैं। उन्होंने पहला मैच 2020 में खेला था। उनके बल्ले से 38.28 की औसत से 2,565 रन निकले हैं। IPL में 2,000 से ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों में इस खिलाड़ी से बेहतर औसत सिर्फ केएल राहुल (46.21) और डेविड वार्नर (40.52) का है। वह 108* रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 2 शतक और 22 अर्धशतक लगा चुके हैं।