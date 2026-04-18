RCB एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में 100वां मैच खेलने उतरी, IPL में ऐसा करने वाली पहली टीम

आंकड़े

ऐसे हैं RCB के आंकड़े

RCB ने एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में 100 मुकाबले खेले हैं। उसे 49 मैच में जीत और 46 मुकाबलों में हार मिली है। दूसरे स्थान पर कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) है। उसने ईडन गार्डन में 98 मुकाबले खेले हैं। उसे 54 मैच में जीत और 42 मैच में हार मिली है। मुंबई इंडियंस (MI) ने वानखेड़े स्टेडियम में 95 मुकाबले खेले हैं और उसे 58 मैच में जीत मिली है। 37 मैच में उसे हार का सामना करना पड़ा है।