IPL 2026: RCB ने GT को हराकर दर्ज की अपनी 5वीं जीत, ये बने रिकॉर्ड्स 

लेखा-जोखा मैच का लेखा-जोखा RCB ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। साई सुदर्शन (100) की शतकीय पारी की मदद से GT ने 205/3 का स्कोर बनाया। जवाब में विराट कोहली (81) और देवदत्त पडिक्कल (55) की धमाकेदार पारियों की दम पर RCB ने 18.5 ओवर में सिर्फ 5 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। GT के गेंदबाज कुछ खास नहीं कर पाए। 24 रन पर RCB को पहला झटका लगा था। हालांकि, इसके बाद टीम ने जोरदार वापसी की।

शतक ऐसी रही सुदर्शन की शतकीय पारी सुदर्शन ने कप्तान शुभमन गिल के साथ मिलकर GT को शानदार शुरुआत दिलाई। दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 12.4 ओवर में 128 रन की साझेदारी हुई। इस मैच से पहले वह अच्छे फॉर्म में नहीं थे और उनकी काफी आलोचना भी हो रही थी। हालांकि, उनकी ये पारी भी GT को जीत नहीं दिला पाई। सुदर्शन ने 58 गेंदों का सामना किया। उन्होंने 11 चौके और 5 छक्के लगाए। उनकी स्ट्राइक रेट 172.41 की रही।

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रिकॉर्ड सबसे तेज 2,000 बनाने वाले बल्लेबाज बने सुदर्शन, तोड़ा गेल का रिकॉर्ड सुदर्शन ने क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ा। गेल ने 48 पारियों में 2,000 रन पूरे किए थे। सुदर्शन ने 47 पारियों में ये कारनामा किया है। इस सूची में तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के पूर्व बल्लेबाज शॉन मार्श हैं। उन्होंने 52 गेंदों पर 2,000 रन पूरे किए थे। चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) के कप्तान रुतुराज गायकवाड़ ने 57 गेंदों में 2,000 रन बनाए थे। वहीं, केएल राहुल ने 60 पारियों में ये उपलब्धि हासिल की थी।

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GT सुदर्शन ने ये रिकॉर्ड्स भी किए अपने नाम सुदर्शन RCB के खिलाफ शतक लगाने वाले 14वें बल्लेबाज हैं। गिल के बाद GT के लिए RCB के खिलाफ सुदर्शन शतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज हैं। सुदर्शन ने 47 पारियों में अपना तीसरा शतक पूरा किया। वह गेल (41 पारी) के बाद सबसे कम पारियों में 3 IPL शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। सुदर्शन और गिल ने 8वीं बाद 100+ रन की साझेदारी निभाई। उनसे आगे सिर्फ गेल-विराट कोहली (9) और कोहली-एबी डिविलियर्स (10) की जोड़ी है।

चौके गिल ने पूरे किए 400 चौके गिल ने 24 गेंदों का सामना किया और 32 रन बनाकर आउट हुए। उनके बल्ले से 2 चौके और एक छक्का निकला। हालांकि, उनकी स्ट्राइक रेट सिर्फ 133.33 की रही। इस पारी के दौरान GT के कप्तान ने IPL में 400 चौके पूरे कर लिए। गिल ने अपने 124वें मैच में 400 चौके पूरे किए। अब उनके 401 चौके हो गए हैं। इस खिलाड़ी के बल्ले से 130 छक्के भी निकले हैं।

दिग्गज कोहली ने IPL में पूरे किए 300 छक्के और 800 चौके कोहली ने IPL में अपने 300 छक्के पूरे किए। वह यह कारनामा करने वाले सिर्फ तीसरे खिलाड़ी बने। GT के खिलाफ मुकाबले में यह खिलाड़ी 800 चौके पूरा करने वाला पहला बल्लेबाज बना। कोहली ने 274 मैचों की 265वीं पारी में ये उपलब्धि हासिल की है। कोहली के बाद सबसे ज्यादा चौके शिखर धवन के नाम है। उन्होंने 768 चौके लगाए थे। कोहली से ज्यादा छक्के रोहित शर्मा (310) और गेल (357) के हैं।

अर्धशतक कोहली ने जड़ा 66वां अर्धशतक कोहली ने मैच में 44 गेंदों का सामना किया और 81 रन बनाए। उनके बल्ले से 8 चौके और 4 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 184.09 की रही। ये उनके IPL करियर का 66वां अर्धशतक रहा। इस संस्करण कोहली ने अपना तीसरा अर्धशतक लगाया। RCB के इस दिग्गज खिलाड़ी ने 274 मैचों की 266 पारियों में 39.95 की औसत और 133.76 की स्ट्राइक रेट से 8,989 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 8 शतक भी निकले हैं।

शानदार पडिक्कल के बल्ले से निकला 14वां अर्धशतक पडिक्कल ने 27 गेंदों का सामना किया और 55 रन बनाए। उनके बल्ले से 2 चौके और 6 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 203.70 की रही। उन्होंने 20 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया। ये उनके IPL करियर का 14वां अर्धशतक साबित हुआ। पडिक्कल ने 81 मुकाबले खेले हैं और इसकी 80 पारियों में 26.15 की औसत से 2,014 रन बनाने में सफल रहे हैं। उनके बल्ले से एक शतक भी निकला है। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 101* रन रहा है।