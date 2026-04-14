IPL 2026: रोवमैन पॉवेल ने पूरे किए अपने 6,000 टी-20 रन, जानिए आंकड़े

पॉवेल दुनिया भर की कई फ्रेंचाइजी टी-20 लीग में खेल चुके हैं। उन्होंने अपने 331वें मैच की 297 में 25.70 की औसत और 141.00 की स्ट्राइक रेट के साथ 6,014 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 1 शतक और 24 अर्धशतक लगाए हैं। दूसरी तरफ गेंदबाजी में उन्होंने 26 विकेट लिए हैं। वह IPL में अब तक 400 से अधिक रन बना चुके हैं।

लेखा-जोखा

मैच में इस तरह से हारी KKR की टीम

एमए चिदंबरम स्टेडियम में हुए मैच में CSK ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट खोकर 192 रन बनाए। मेजबान टीम से संजू सैमसन ने सर्वाधिक 48 रन बनाए। जवाब में KKR की टीम 160/7 का स्कोर भी बना सकी। KKR से पॉवेल ने 22 गेंदों का सामना करते हुए नाबाद 31 रन बनाए। उन्होंने रमनदीप सिंह के साथ मिलकर 63 रन की साझेदारी भी की।