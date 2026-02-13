IPL 2026: रियान पराग होंगे राजस्थान रॉयल्स के नए कप्तान, संजू सैमसन की लेंगे जगह
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 की शुरुआत से पहले राजस्थान रॉयल्स (RR) ने बड़ा ऐलान किया है। फ्रैंचाइजी ने टीम के प्रमुख बल्लेबाज रियान पराग को नया कप्तान नियुक्त किया है। वह व्यापार सौदे में चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) में शामिल हुए संजू सैमसन की जगह लेंगे। बड़ी बात यह रही कि टीम प्रबंधन ने पराग को वरिष्ठ खिलाड़ी रविंद्र जडेजा और सैम कर्रन पर तरहीज देते हुए उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी है। आइए पूरी खबर पर नजर डालते हैं।
ट्विटर पोस्ट
Royals fam, it’s time to get behind your new Captain! 💪💗 pic.twitter.com/OjodsT0fu5— Rajasthan Royals (@rajasthanroyals) February 13, 2026
निर्णय
साक्षात्कार के बाद लिया निर्णय
रिपोर्ट के अनुसार, RR ने नए कप्तान के चयन के लिए साक्षात्कार की प्रक्रिया अपनाई थी। इसमें पराग के अलावा यशस्वी जायसवाल, रविंद्र जडेजा, सैम कर्रन भी शामिल हुए थे। यह साक्षात्कार मुख्य कोच कुमार संगाकारा और टीम प्रबंधन के कुछ सदस्यों ने लिए थे। उसके बाद टीम प्रबंधन पराग को कप्तान बनाने पर सहमत हुआ। यह फैसला RR के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत है, जो नए संस्करण में एक नए कप्तान और कोच के साथ उतरेगी।
कप्तानी
RR के 7वें कप्तान बने हैं पराग
पराग IPL की शुरुआत के बाद RR के 7वें कप्तान हैं। उनसे पहले शेन वॉर्न (56 मैच, 31 जीत, 24 हार और 1 अनिर्णित), शेन वाटसन (21 मैच, 7 जीत, 11 हार और 3 अनिर्णित), राहुल द्रविड (40 मैच, 23 जीत और 17 हार), स्टीव स्मिथ (27 मैच, 15 जीत, 11 हार और 1 अनिर्णित), अजिंक्य रहाणे (24 मैच, 9 जीत और 15 हार) और सैमसन (67 मैच, 33 जीत, 32 हार और 1 अनिर्णित) कप्तान रह चुके हैं।
भरोस
RR के भरोसेमंद खिलाड़ी रहे हैं पराग
पराग का RR के साथ सफर स्थिर रहा है। 2019 में IPL डेब्यू के बाद से वह हर संस्करण में फ्रेंचाइजी का हिस्सा रहे हैं। उनकी प्रतिभा को देखते हुए RR ने उन पर भरोसा रखा है। पिछले 2 वर्षों में वह प्लेइंग इलेवन में शामिल रहे और 2024 उनके लिए बल्ले से शानदार प्रदर्शन का साल साबित हुआ। उस संस्करण में उन्होंने 52 से अधिक की औसत और लगभग 150 की स्ट्राइक रेट से 573 रन बनाए थे।
करियर
कैसा रहा है पराग का IPL करियर?
पराग ने 11 अप्रैल्, 2019 को CSK के खिलाफ अपने IPL करियर का आगाज किया था। वह इस लीग में अब तक 84 मैच खेल चुके हैं, जिसकी 72 पारियों में 26.10 की औसत और 141.84 की स्ट्राइक रेट से 1,566 रन बना लिए हैं। इस दौरान उन्होंने 7 अर्धशतक जड़े हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 95 रन का रहा है। वह अब तक 111 चौके और 87 छक्के जड़ चुके हैं। वह 8 मैचों में कप्तानी भी कर चुके हैं।