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IPL 2026: ऋषभ पंत ने यशस्वी जायसवाल का बेहतरीन कैच पकड़ा, देखें वीडियो 
पंत ने यशस्वी जायसवाल का बेहतरीन कैच पकड़ा (तस्वीर: एक्स/@IPL)

IPL 2026: ऋषभ पंत ने यशस्वी जायसवाल का बेहतरीन कैच पकड़ा, देखें वीडियो 

लेखन अंकित पसबोला
Apr 22, 2026
08:18 pm
क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 32वें मैच में राजस्थान रॉयल्स (RR) के यशस्वी जायसवाल ने लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के खिलाफ 12 गेंदों में 4 चौकों की मदद से 22 रन बनाए। वह अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की गेंद पर आक्रामक पारी के बाद आउट हुए। LSG के कप्तान ऋषभ पंत ने विकेट के पीछे जायसवाल का बेहतरीन कैच लपका। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

कैच

लगातार 3 चौके लगाकर आउट हुए जायसवाल 

जायसवाल ने पारी का तीसरा ओवर करने आए शमी के खिलाफ लगातार 3 चौके लगाए। उस ओवर की 5वीं गेंद शमी ने बाउंसर की, जिस पर जायसवाल शॉट नहीं लगा सके। ﻿पंत ने विकेट के पीछे ऊपर छलांग लगाते हुए दाएं हाथ से कैच लपका। उस ओवर की अगली ही गेंद पर शमी ने ध्रुव जुरेल का भी विकेट हासिल किया। जुरेल अपनी पहली ही गेंद पर खाता खोले बिना आउट हुए।

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जुरेल 

IPL में 5वीं बार शून्य पर आउट हुए पंत 

जुरेल के नाम अब IPL के 49 मैचों की 42 पारियों में 5वां शून्य का स्कोर है। इसमें से वह 2 बार इसी सीजन में शून्य पर आउट हुए हैं। इससे पहले वह सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ भी बिना कोई रन बनाए आउट हो गए थे। कुल मिलाकर टी-20 मैचों में, इस बल्लेबाज ने 63 मैचों की 53 पारियों में 6 'डक' दर्ज किए हैं।

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