पंत ने यशस्वी जायसवाल का बेहतरीन कैच पकड़ा (तस्वीर: एक्स/@IPL)

IPL 2026: ऋषभ पंत ने यशस्वी जायसवाल का बेहतरीन कैच पकड़ा, देखें वीडियो

लेखन अंकित पसबोला 08:18 pm Apr 22, 202608:18 pm

क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 32वें मैच में राजस्थान रॉयल्स (RR) के यशस्वी जायसवाल ने लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के खिलाफ 12 गेंदों में 4 चौकों की मदद से 22 रन बनाए। वह अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की गेंद पर आक्रामक पारी के बाद आउट हुए। LSG के कप्तान ऋषभ पंत ने विकेट के पीछे जायसवाल का बेहतरीन कैच लपका। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।