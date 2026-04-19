IPL 2026: रिंकू सिंह ने दिलाई KKR को जीत, सोशल मीडिया पर वायरल हुए उनके मीम्स
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 28वें मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने राजस्थान रॉयल्स (RR) को 4 विकेट से हरा दिया। एक समय KKR के 6 बल्लेबाज सिर्फ 85 रन पर पवेलियन में थे। यहां से रिंकू सिंह (53*) और अनुकूल रॉय (29*) की पारियों के दम पर KKR को जीत मिली। रिंकू इस संस्करण अच्छे फॉर्म में नहीं थे। ऐसे में सोशल मीडिया पर उनके काफी मीम्स वायरल हो रहे हैं। आइए उनपर एक नजर डालते हैं।
पारी
ऐसी रही रिंकू की पारी और साझेदारी
KKR को 156 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 6 बल्लेबाज 85 रन पर आउट हो गए थे। उसके बाद बल्लेबाजी पर आए रिंकू ने धैर्य और सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करते हुए पारी को आगे बढ़ाया। उन्होंने अनुकूल रॉय (29*) के साथ 7वें विकेट के लिए 37 गेंदों में 76 रन की मैच जिताऊ अर्धशतकीय साझेदारी निभाई। रिंकू पारी में 34 गेंदों में 5 चौके और 2 छक्कों की मदद से 53 रन बनाकर नाबाद रहे।
ट्विटर पोस्ट
Twitter Post
Lagta hai Akshay Tritiya par daan karke fir se gareeb ho gaya 🔥 pic.twitter.com/qweDEM8nNi— Sagar (@sagarcasm) April 19, 2026
ट्विटर पोस्ट
Twitter Post
Chad finisher Rinku Singh is back pic.twitter.com/VA9QzpWL5z— Out Of Context Cricket (@GemsOfCricket) April 19, 2026
ट्विटर पोस्ट
Twitter Post
Rinku Singh today 😂 pic.twitter.com/o8piBrTRzm— Homie (@homelander_yyy) April 19, 2026
ट्विटर पोस्ट
Twitter Post
Its very easy to Grab 2 points from KKR— Sagar (@sagarcasm) April 19, 2026
Rinku and Anukul: pic.twitter.com/Gs5db2Ei1u
ट्विटर पोस्ट
Twitter Post
Gareeb Rinku🗿 Ameer Rinku 🗿 pic.twitter.com/M6ipCCtarc— Dinda Academy (@academy_dinda) April 19, 2026
ट्विटर पोस्ट
Twitter Post
Garib Rinku used to chase down totals for KKR— Dinda Academy (@academy_dinda) April 19, 2026
Ameer Rinku still chasing down totals for KKR 🙇🏼♂️ pic.twitter.com/gol1Mgwbjd
ट्विटर पोस्ट
Twitter Post
Rinku Singh Ki Batting Aaj 😁😹 pic.twitter.com/YhwdA91J7H— Byomkesh (@byomkesbakshy) April 19, 2026
ट्विटर पोस्ट
Twitter Post
Rinku Singh Aaj Khelne Se Pahle Apne Paiso Ke Saath 😹 pic.twitter.com/0pK0nL0YsW— Byomkesh (@byomkesbakshy) April 19, 2026
ट्विटर पोस्ट
Twitter Post
KKR finally tasting victory in 2026 pic.twitter.com/1LK8TLUPux— Sagar (@sagarcasm) April 19, 2026
ट्विटर पोस्ट
Twitter Post
🥳🥳🥳🥳 pic.twitter.com/dxpWGY4wXf— KolkataKnightRiders (@KKRiders) April 19, 2026