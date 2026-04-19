रिंकू सिंह ने राजस्थान राॅयल्स के खिलाफ मैच जिताऊ अर्धशतक जड़ा है

IPL 2026: रिंकू सिंह ने RR के खिलाफ जड़ा पहला अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े

लेखन भारत शर्मा 07:43 pm Apr 19, 202607:43 pm

क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 28वें मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने बल्लेबाज रिंकू सिंह ने राजस्थान रॉयल्स (RR) के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी करते हुए मैच जिताऊ अर्धशतक (53*) जड़ा। यह उनके IPL करियर का 5वां और RR के खिलाफ पहला ही अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 34 गेंदों में पूरा किया। उनकी पारी की बदौलत ही KKR की टीम 4 विकेट से जीत दर्ज करने में सफल रही। आइए रिंकू की पारी और आंकड़े जानते हैं।