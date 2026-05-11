LOADING...
होम / खबरें / खेलकूद की खबरें / IPL 2026: RCB के मुख्य कोच एंडी फ्लावर पर लगा जुर्माना, जानिए क्या रहा कारण
IPL 2026: RCB के मुख्य कोच एंडी फ्लावर पर लगा जुर्माना, जानिए क्या रहा कारण
RCB के मुख्य कोच एंडी फ्लावर पर जुर्माना आचार संहिता के उल्लंघन पर जुर्माना लगाया गया है

IPL 2026: RCB के मुख्य कोच एंडी फ्लावर पर लगा जुर्माना, जानिए क्या रहा कारण

लेखन भारत शर्मा
May 11, 2026
02:23 pm
क्या है खबर?

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के मुख्य कोच एंडी फ्लावर पर इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 आचार संहिता के लेवल एक का उल्लंघन करने के लिए उनकी मैच फीस का 15 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है। यह घटना रविवार को रायपुर में मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ RCB के मैच के दौरान हुई। IPL काउंसिल ने कहा कि फ्लावर ने अनुच्छेद 2.3 का उल्लंघन किया है, जो मैच के दौरान स्पष्ट रूप से अभद्र भाषा का प्रयोग से संबंधित है।

घटना

मैदान क्या हुई थी घटना?

यह घटना RCB की पारी के 17.2 ओवर में घटी, जब फ्लावर को चौथे अंपायर से बहस करते देखा गया। यह क्रुणाल पांड्या द्वारा मारे गए गए शॉट को छक्का नहीं देने के बाद हुआ। क्रुणाल ने वाइड लॉन्ग-ऑन पर शॉट खेला था, उसे नमन धीर ने कैच करने का प्रयास किया, लेकिन संतुलन बिगड़ने पर गेंद को पास खड़े तिलक वर्मा की ओर उछाल दिया। फ्लावर का कहना था कि नमन का पैर सीमा रेखा को छू गया था।

परिणाम

RCB ने 2 विकेट से दर्ज की जीत

विवाद के बावजूद RCB ने MI के खिलाफ रोमांचक मुकाबले में जीत हासिल की। ​​ मौजूदा चैंपियन ने दो विकेट से जीत दर्ज की, जिसमें क्रुणाल और भुवनेश्वर कुमार ने अहम भूमिका निभाई। पारी की आखिरी तीन गेंदों पर 9 रनों की जरूरत थी। भुवनेश्वर ने राज अंगद बावा की गेंद पर छक्का लगाया और फिर आखिरी गेंद पर रसिक सलाम डार के साथ 2 रन लेकर RCB की जीत सुनिश्चित करते हुए MI को प्लेऑफ से बाहर कर दिया।

Advertisement