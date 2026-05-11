IPL 2026: RCB के मुख्य कोच एंडी फ्लावर पर लगा जुर्माना, जानिए क्या रहा कारण

घटना

मैदान क्या हुई थी घटना?

यह घटना RCB की पारी के 17.2 ओवर में घटी, जब फ्लावर को चौथे अंपायर से बहस करते देखा गया। यह क्रुणाल पांड्या द्वारा मारे गए गए शॉट को छक्का नहीं देने के बाद हुआ। क्रुणाल ने वाइड लॉन्ग-ऑन पर शॉट खेला था, उसे नमन धीर ने कैच करने का प्रयास किया, लेकिन संतुलन बिगड़ने पर गेंद को पास खड़े तिलक वर्मा की ओर उछाल दिया। फ्लावर का कहना था कि नमन का पैर सीमा रेखा को छू गया था।