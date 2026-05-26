IPL 2026: RCB ने क्वालीफायर-1 में GT को हराया, लगातार दूसरे साल फाइनल में किया प्रवेश
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के क्वालीफायर-1 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने गुजरात टाइटंस (GT) को 92 रन से हराते हुए लगातार दूसरे साल फाइनल में प्रवेश किया। धर्मशाला स्टेडियम में हुए मैच में RCB ने पहले खेलते हुए निर्धारित 20 ओवर के बाद 254/5 का स्कोर बनाया। विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए GT की टीम 162 रन पर ही सिमट गई। आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।
लेखा-जोखा
RCB ने दर्ज की जोरदार जीत
RCB से वेंकटेश अय्यर (19) के जल्दी आउट होने के बाद विराट कोहली (43) और देवदत्त पडिक्कल (30) ने पारी को संभाला। इसके बाद रजत पाटीदार ने 33 गेंदों में 5 चौकों और 9 छक्कों की बदौलत नाबाद 93 रन बनाए। वहीं क्रुणाल पांड्या ने 43 रन का योगदान दिया। जवाब में GT ने 51 रन तक अपने 5 विकेट खो दिए। इसके बाद राहुल तेवतिया ने 68 रन बनाकर संघर्ष किया, लेकिन जीत नहीं दिला सके।
जानकारी
RCB ने बनाया रिकॉर्ड स्कोर
RCB IPL प्लेऑफ के इतिहास में 250+ रन बनाने वाली पहली टीम बनी। उन्होंने GT के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ा। बता दें कि GT ने IPL 2023 के क्वालिफायर-2 में मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ 233/3 का स्कोर बनाया था।
रबाडा
एक सीजन में पावरप्ले में सर्वाधिक विकेट वाले गेंदबाज बने रबाडा
रबाडा ने RCB के खिलाफ पावरप्ले के दौरान एक विकेट लिया। क्रिकबज के मुताबिक, IPL 2026 में रबाडा ने शुरुआती 6 ओवर के दौरान गेंदबाजी करते हुए 18 विकेट ले लिए हैं। रबाडा ने मोहम्मद शमी का पिछला रिकॉर्ड तोड़ा। बता दें कि शमी ने 2023 सीजन में पावरप्ले में 17 विकेट लिए थे। इसी तरह मिचेल जॉनसन ने 2013 में और ट्रेंट बोल्ट ने 2020 में 16-16 विकेट चटकाए (पावरप्ले में) थे।
आंकड़े
तीसरी बार एक सीजन में 25+ विकेट लिए
रबाडा इस सीजन में अब तक 26 विकेट ले चुके हैं। यह लीग में उनका तीसरा ऐसा सीजन है, जिसमें उन्होंने कम से कम 25 विकेट लिए हैं। उन्होंने IPL 2019 में 14.72 की औसत और 7.82 की इकॉनमी रेट के साथ 25 ही विकेट लिए थे। इसके अलावा IPL 2020 में इस दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाज ने 18.26 की औसत और 8.34 की इकॉनमी रेट के साथ 30 सफलताएं हासिल की थी।
पाटीदार
प्लेऑफ में कप्तान के तौर पर सबसे बड़ी पारी
पाटीदार ने 33 गेंदों का सामना कर 93* रन बनाए। उनके बल्ले से 5 चौके और 9 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 281.82 की रही। ने कप्तान के तौर पर प्लेऑफ में संयुक्त रूप से सबसे बड़ा स्कोर बनाया। इससे पहले डेविड वार्नर ने भी 93* रन बनाए थे। वार्नर ने इसके लिए 58 गेंदों का सामना किया था। श्रेयस अय्यर इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं, जिन्होंने MI के खिलाफ 41 गेंदों में 87* रन बनाए थे।
स्कोर
प्लेऑफ में RCB के लिए दूसरा सबसे बड़ा स्कोर
पाटीदार ने RCB के लिए प्लेऑफ में दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाया। पहले स्थान पर भी रजत ही हैं। उन्होंने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ 112* रन (2022) की पारी खेली थी। क्रिस गेल तीसरे स्थान पर हैं। उन्होंने मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ 89 रन बनाए थे। पाटीदार ने प्लेऑफ की 6 पारियों में 112.7 की औसत से 338 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 2 अर्धशतक और एक शतक निकला है। उनकी स्ट्राइक रेट 193.14 की रही है।
सुदर्शन
सुदर्शन के नाम आया ये अनोखा रिकॉर्ड
सुदर्शन 9 गेंदों में 14 रन बनाकर हिट विकेट आउट हुए। सुदर्शन IPL में पहले खिलाड़ी बने, जो 2 बार हिट विकेट आउट हुए। इससे पहले वह 2022 में मुंबई इंडियंस (MI)के खिलाफ 14 रन बनाकर हिट विकेट आउट हुए थे। सुदर्शन IPL नॉकआउट/प्लेऑफ मुकाबलों में हिट विकेट आउट होने वाले दूसरे खिलाड़ी हैं। 2025 में GT के लिए खेलते हुए कुसल मेंडिस इस तरह आउट हुए थे।
जानकारी
अपने 5वें फाइनल में पहुंची RCB
RCB अपने 5वें फाइनल में पहुंची है। इससे पहले 2009, 2011 और 2016 में RCB उपविजेता रही थी, जबकि 2025 में खिताब जीतने में सफल हुई थी।
तेवतिया
तेवतिया ने लगाया अर्धशतक
GT के 88 रन पर 8 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए थे। तेवतिया की पारी के कारण ही टीम 162 रन बना पाई। इस खिलाड़ी ने 43 गेंदों का सामना किया और 68 रन बनाए। उनके बल्ले से 8 चौके और 4 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 158.14 की रही। तेवतिया ने मोहम्मद सिराज के साथ मिलकर 41 गेंदों में 68 रन की साझेदारी निभाई। इस सीजन राहुल के बल्ले से निकला यह पहला ही अर्धशतक रहा।