IPL 2026: रजत पाटीदार ने प्लेऑफ में बतौर कप्तान सबसे बड़ी पारी खेली, बनाए ये रिकॉर्ड्स

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के पहले क्वालीफायर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के कप्तान रजत पाटीदार ने 93* रन की तूफानी पारी खेली। यह उनके IPL करियर का 13वां अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने सिर्फ 21 गेंदों में पूरा किया। हालांकि, पाटीदार अपना शतक पूरा करने से सिर्फ 7 रन दूर रह गए और पारी समाप्त हो गई। उनकी शानदार बल्लेबाजी के दम पर RCB ने गुजरात टाइटंस (GT) के खिलाफ 254/5 का विशाल स्कोर खड़ा किया।

पारी ऐसी रही रजत की पारी और साझेदारी RCB को जब 93 रन पर दूसरा झटका लगा, तब रजत बल्लेबाजी करने आए। उन्होंने 33 गेंदों का सामना कर 93* रन बनाए। उनके बल्ले से 5 चौके और 9 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 281.82 की रही। उन्होंने क्रुणाल पांड्या के साथ मिलकर 45 गेंदों में 95 रन की साझेदारी निभाई। इसके बाद टिम डेविड के साथ केवल 11 गेंदों में 25 रन जोड़े। जितेश शर्मा और उनके बीच केवल 12 गेंदों में 40 रन की साझेदारी हुई।

कप्तान प्लेऑफ में कप्तान के तौर पर सबसे बड़ी पारी रजत ने कप्तान के तौर पर प्लेऑफ में संयुक्त रूप से सबसे बड़ा स्कोर बनाया। इससे पहले डेविड वार्नर ने भी 93* रन बनाए थे। वार्नर ने इसके लिए 58 गेंदों का सामना किया था। श्रेयस अय्यर इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं, जिन्होंने MI के खिलाफ 41 गेंदों में 87* रन बनाए थे। कप्तान के तौर पर एडम गिलक्रिस्ट 35 गेंदों में 85 रन और केएल राहुल 58 गेंदों में 79 रन की पारी खेल चुके हैं।

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प्लेऑफ प्लेऑफ में RCB के लिए दूसरा सबसे बड़ा स्कोर रजत ने RCB के लिए प्लेऑफ में दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाया। पहले स्थान पर भी रजत ही हैं। उन्होंने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ 112* रन (2022) की पारी खेली थी। क्रिस गेल तीसरे स्थान पर हैं। उन्होंने मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ 89 रन बनाए थे। रजत ने प्लेऑफ की 6 पारियों में 112.7 की औसत से 338 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 2 अर्धशतक और एक शतक निकला है। उनकी स्ट्राइक रेट 193.14 की रही है।

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