IPL 2026: रविंद्र जडेजा ने LSG के खिलाफ किया उम्दा प्रदर्शन, बने प्लेयर ऑफ द मैच

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 32वें मैच में राजस्थान रॉयल्स (RR) ने लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) को 40 रन से मात दी। यह इस सीजन में RR की कुल 5वीं जीत रही, जिसके चलते रियान पराग की कप्तानी वाली टीम अब अंक तालिका में दूसरे स्थान पर पहुंच गई। RR की इस जीत में रविंद्र जडेजा की अहम भूमिका रही, जिसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आइए उनके प्रदर्शन पर एक नजर डालते हैं।

प्रदर्शन शानदार रहा जडेजा का प्रदर्शन RR ने जब 64 रन के स्कोर पर अपना चौथा विकेट खोया, तब जडेजा क्रीज पर आए। इस अनुभवी ऑलराउंडर ने शुरुआत में संभलकर बल्लेबाजी करते हुए पारी को संभालने का प्रयास किया। अंत तक बल्लेबाजी करते हुए वह 43 रन बनाकर नाबाद रहे। उन्होंने 29 गेंदों का सामना करते हुए 2 चौके और एक छक्का लगाया। गेंदबाजी में उन्होंने 4 ओवर में 29 रन देते हुए एक विकेट चटकाया।

आंकड़े बेमिसाल है जडेजा का IPL करियर जडेजा IPL में 261 मैच की 203 पारियों में 28.47 की औसत और 130.20 की स्ट्राइक रेट से 3,388 रन बना चुके हैं। इसमें 5 अर्धशतक शामिल हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 77* रन का रहा है। गेंदबाजी में उन्होंने 230 पारियों में 30.01 की औसत से 176 विकेट चटका लिए हैं। वह 1 बार 5 विकेट हॉल भी ले चुके हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 5/16 विकेट का रहा है। वह IPL में कुल 4 टीमों से खेल चुके हैं।

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