राशिद खान ने मैच में शानदार गेंदबाजी की (तस्वीर: एक्स/@IPL)

IPL 2026: राशिद खान ने CSK के खिलाफ 3 विकेट लेकर ऐसे पलटा मैच, जानिए आंकड़े

लेखन आदर्श कुमार 11:31 pm May 21, 202611:31 pm

क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 66वें मुकाबले में गुजरात टाइटंस (GT) ने धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) को 89 रन के बड़े अंतर से हरा दिया। GT के स्टार स्पिन गेंदबाज राशिद खान ने घातक गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट चटकाए। एक समय ऐसा लग रहा था कि शिवम दुबे GT से मैच छीन लेंगे, उन्होंने 17 गेंदों में 47 रन बनाए थे। राशिद ने उन्हें आउट कर मैच GT के हाथों में ला दिया।