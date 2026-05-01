IPL 2026, क्वालीफायर-2: साई सुदर्शन ने RR के खिलाफ जड़ा चौथा अर्धशतक, जानिए आंकड़े

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के क्वालीफायर-2 मुकाबले में गुजरात टाइटंस (GT) के सलामी बल्लेबाज साई सुदर्शन ने राजस्थान रॉयल्स (RR) के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पारी (58) खेली। यह उनके IPL करियर का 20वां और RR के खिलाफ चौथा अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 26 गेंदों में पूरा किया। उनकी पारी की बदौलत ही GT की टीम मैच में 7 विकेट से जीत दर्ज करने में सफल रही। आइए उनकी और आंकड़ों पर नजर डालते हैं।

बल्लेबाजी कैसी रही सुदर्शन की पारी और साझेदारी? GT को 215 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए सुदर्शन और कप्तान शुभमन गिल (104) की सलामी जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई। दोनों ने पावरप्ले में 69 जोड़े। इसके बाद दोनों ने पहले विकेट के लिए 167 रन की शतकीय साझेदारी करते हुए टीम को मजबूती दी। इस दौरान सुदर्शन ने महज 26 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। वह अपनी पारी में 32 गेंदों में 8 चौके और 1 छक्के से 58 रन बनाकर आउट हुए।

रिकॉर्ड टी-20 क्रिकेट में किसी भी विकेट के लिए सर्वाधिक साझेदारी गिल और सुदर्शन के बीच यह 11वीं शतकीय साझेदारी थी। इसके साथ ही यह टी-20 क्रिकेट में किसी भी विकेट के लिए सर्वाधिक शतकीय साझेदारी करने वाली जोड़ी बन गई है। उन्होंने क्रिस गेल और विराट कोहली की की जोड़ी को पीछे छोड़ दिया है, जिन्होंने 10 बार शतकीय साझेदारी निभाई थी। इसी तरह यह IPL प्लेऑफ में सबसे बड़ी साझेदारी भी है। उन्होंने इस मामले में मुरली विजय माइकल हसी (159 बनाम RCB, 2011) को पीछे छोड़ दिया है।

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