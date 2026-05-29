IPL 2026, क्वालीफायर-2: GT ने RR को हराते हुए फाइनल में किया प्रवेश, ये बने रिकॉर्ड्स

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के दूसरे क्वालीफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस (GT) ने राजस्थान रॉयल्स (RR) को 7 विकेट से हराते हुए फाइनल में जगह बना ली। जहां उनका सामना 31 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) से होगा। इस हार के साथ RR का टूर्नामेंट में सफर समाप्त हो गया। GT तीसरी बार IPL के फाइनल में पहुंची है। आखिरी बार वह 2023 में फाइनल खेले थे। ऐसे में आइए मैच के रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।

लेखा-जोखा मैच का लेखा-जोखा RR ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 214/6 का स्कोर बनाया। वैभव सूर्यवंशी ने 96 रन की शानदार पारी खेली। उनके अलावा डोनोवन फरेरा ने केवल 11 गेंदों में 38 रन बनाए। GT के लिए जेसन होल्डर और कगिसो रबाडा ने 2-2 विकेट लिए। जवाब में GT ने आसानी से इस लक्ष्य को हासिल कर लिया। शुभमन गिल (104) और साई सुदर्शन (58) ने RR के गेंदबाजों को कोई मौका ही नहीं दिया। टीम ने 18.3 ओवर में लक्ष्य हासिल किया।

पारी ऐसी रही वैभव की पारी RR को 9 रन पर 2 झटके लगे थे। यहां से वैभव ने रविंद्र जडेजा के साथ पारी संभाली। दोनों ने 65 गेंदों में 127 रन की साझेदारी निभाई। वैभव ने 47 गेंदों का सामना किया और 96 रन बनाकर कगिसो रबाडा की गेंद पर आउट हुए। उनका कैच प्रसिद्ध कृष्णा ने पकड़ा। उन्होंने 8 चौके और 7 छक्के जड़े। उनकी स्ट्राइक रेट 204.26 की रही। पिछले मैच में वैभव ने सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ 97 रन बनाए थे।

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पावरप्ले वैभव ने रचा इतिहास वैभव किसी भी टी-20 टूर्नामेंट के पावरप्ले में 500 रन का आंकड़ा छूने वाले पहले खिलाड़ी हैं। उन्होंने इस मामले में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर को पीछे छोड़ दिया है, जिन्होंने IPL 2016 में पावरप्ले में 467 रन बनाए थे। इस सूची में ऑस्ट्रेलिया के ही ट्रेविस हेड (402 रन, IPL 2024) तीसरे, साई सुदर्शन (402 रन, IPL 2025) चौथे और एडम गिलक्रिस्ट (382 रन, IPL 2009) 5वें पायदान पर मौजूद हैं।

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अनकैप्ड वैभव 700+ रन बनाने वाले पहले अनकैप्ड खिलाड़ी वैभव ने इस मामले में RR में अपने साथी सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को पीछे छोड़ दिया है, जिन्होंने IPL 2023 में अनकैप्ड खिलाड़ी के रूप में RR की ओर से 625 रन बनाए थे। सूची में शॉन मार्श दूसरे नंबर पर हैं, जिन्होंने IPL 2008 में पंजाब किंग्स (PBKS) की ओर से खेलते हुए 616 रन बनाए थे। इसी तरह RR के कप्तान रियान पराग तीसरे पायदान पर हैं, जिन्होंने IPL 2024 में 573 रन अपने नाम किए थे।

कम सबसे कम गेंदों में 1000+ रन बनाने वाले बल्लेबाज IPL के इतिहास में सबसे कम गेंदों में 1,000 रन पूरे करने का रिकॉर्ड अब वैभव के नाम हो गया है। उन्होंने यह उपलब्धि सिर्फ 440 गेंदों में हासिल की है। इस सूची में दूसरे स्थान पर कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के पूर्व दिग्गज आंद्रे रसेल हैं, जिन्होंने 545 गेंदों में 1,000 रन पूरे किए थे। इसके बाद टिम डेविड ने 560 गेंदों, जबकि ट्रेविस हेड और फिल सॉल्ट ने 575-575 गेंदों में यह आंकड़ा छुआ था।

जानकारी वैभव ने हासिल की ये उपलब्धि एक IPL सीजन में सबसे ज्यादा बार 90 से 99 के बीच आउट होने का रिकॉर्ड अब संयुक्त रूप से वैभव और ग्लेन मैक्सवेल के नाम है। मैक्सवेल 2014 में 3 बार आउट हुए थे, जबकि वैभव ने इसकी बराबरी कर ली है।

गिल गिल ऐसा करने वाले पहले बल्लेबाज बने गिल IPL प्लेऑफ में 2 शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने 2023 में मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ शतक लगाया था, जबकि 2026 में RR के खिलाफ भी सैकड़ा जड़ा। इससे पहले मुरली विजय, वीरेंद्र सहवाग, रिद्धिमान साहा, शेन वॉटसन, रजत पाटीदार और जोस बटलर जैसे बल्लेबाज प्लेऑफ में शतक लगा चुके हैं, लेकिन कोई भी 2 शतक नहीं बना पाया था।

कप्तान कप्तान के तौर पर IPL प्लेऑफ में पहला शतक IPL प्लेऑफ में शतक जड़ने वाले गिल पहले कप्तान बने हैं। इससे पहले रजत पाटीदार ने GT के खिलाफ 93 रन की पारी खेली थी और यह रिकॉर्ड उनके और डेविड वार्नर के नाम था। वार्नर ने गुजरात लायंस के खिलाफ 93 रन बनाए थे। श्रेयस अय्यर ने मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ 87 रनों की पारी की पारी खेली थी। वह इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं। 85 रन के साथ एडम गिलक्रिस्ट चौथे स्थान पर हैं।