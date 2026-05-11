IPL 2026: प्रियांश आर्य ने इस सीजन में अपना तीसरा अर्धशतक लगाया, जानिए आंकड़े

IPL 2026: प्रियांश आर्य ने इस सीजन में अपना तीसरा अर्धशतक लगाया, जानिए आंकड़े
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 55वें मैच में पंजाब किंग्स (PBKS) के सलामी बल्लेबाज प्रियांश आर्य ने दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ अर्धशतक (56) लगाया। यह उनके IPL करियर का कुल 5वां अर्धशतक साबित हुआ, जो उन्होंने 24 गेंदों में पूरा किया। उन्होंने पावरप्ले ओवरों का भरपूर फायदा उठाया और PBKS ने शुरुआती 6 ओवरों के बाद 72/0 का स्कोर बनाया। उन्होंने इस सीजन में अपना तीसरा अर्धशतक लगाया। इस बीच प्रियांश की पारी पर एक नजर डालते हैं।
पारी
शानदार रही प्रियांश की पारी
प्रियांश ने पहले ओवर की पहली ही गेंद पर छक्का लगाते हुए अपने इरादे जाहिर किए। मैच की पहली ही गेंद पर छक्का लुटाने वाले मिचेल स्टार्क ने उस ओवर में 21 रन खर्च किए। प्रियांश ने धर्मशाला स्टेडियम में विपक्षी गेंदबाजों की जमकर खबर ली। इस बीच उन्होंने प्रभसिमरन सिंह के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 78 रन जोड़े। वह 33 गेंदों में 56 रन बनाकर आउट हुए। अपनी पारी में उन्होंने 2 चौके और 6 छक्के लगाए।
करियर
ऐसा है प्रियांश का IPL करियर
प्रियांश ने IPL 2025 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ अपने IPL करियर का आगाज किया था। वह अब तक 27 मैचों की 27 पारियों में लगभग 31 की औसत के साथ 800 से अधिक रन बनाए हैं। इसमें 5 अर्धशतक के अलावा 1 शतक भी शामिल है। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 103 रन का रहा है। अपने डेब्यू के बाद से उन्होंने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से प्रभावित किया है।