IPL 2026: प्रियांश आर्य ने इस सीजन में अपना तीसरा अर्धशतक लगाया, जानिए आंकड़े

पारी

शानदार रही प्रियांश की पारी

प्रियांश ने पहले ओवर की पहली ही गेंद पर छक्का लगाते हुए अपने इरादे जाहिर किए। मैच की पहली ही गेंद पर छक्का लुटाने वाले मिचेल स्टार्क ने उस ओवर में 21 रन खर्च किए। प्रियांश ने धर्मशाला स्टेडियम में विपक्षी गेंदबाजों की जमकर खबर ली। इस बीच उन्होंने प्रभसिमरन सिंह के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 78 रन जोड़े। वह 33 गेंदों में 56 रन बनाकर आउट हुए। अपनी पारी में उन्होंने 2 चौके और 6 छक्के लगाए।