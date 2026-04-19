प्रियांश आर्य ने खेली शानदार पारी

IPL 2026: प्रियांश आर्य LSG के खिलाफ पहले शतक से चूके, जानिए उनके आंकड़े

लेखन भारत शर्मा 08:54 pm Apr 19, 202608:54 pm

क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 29वें मुकाबले में पंजाब किंग्स (PBKS) के सलामी बल्लेबाज प्रियांश आर्य ने लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के खिलाफ धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय (93) पारी खेली। यह उनके IPL करियर का चौथा और LSG के खिलाफ पहला ही अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने केवल 19 गेंदों में पूरा किया। वह बदकिस्मत रहे कि महज 7 रन से अपना दूसरा IPL शतक पूरा करने से चूक गए। आइए उनकी पारी और आंकड़े जानते हैं।