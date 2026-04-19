IPL 2026: प्रियांश आर्य LSG के खिलाफ पहले शतक से चूके, जानिए उनके आंकड़े

IPL 2026: प्रियांश आर्य LSG के खिलाफ पहले शतक से चूके, जानिए उनके आंकड़े
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 29वें मुकाबले में पंजाब किंग्स (PBKS) के सलामी बल्लेबाज प्रियांश आर्य ने लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के खिलाफ धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय (93) पारी खेली। यह उनके IPL करियर का चौथा और LSG के खिलाफ पहला ही अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने केवल 19 गेंदों में पूरा किया। वह बदकिस्मत रहे कि महज 7 रन से अपना दूसरा IPL शतक पूरा करने से चूक गए। आइए उनकी पारी और आंकड़े जानते हैं।
बल्लेबाजी
कैसी रही प्रियांश की पारी और साझेदारी?
PBKS को 3 रन के कुल स्कोर पर प्रभसिमरन सिंह (0) के रूप में पहला झटका लग गया था। उसके बाद प्रियांश ने कूपर कॉनोली (87) के साथ पावरप्ले में 60 रन जोड़े। दोनों ने पहले विकेट के लिए 80 गेंदों में 182 रन की साझेदारी निभाई। इस दौरान प्रियांश ने पहले अपना अर्धशतक पूरा किया और आक्रामक पारी खेली वह पारी में 37 गेंदों में 4 चौके और 9 छक्कों की मदद से 93 रन बनाकर आउट हुए।
करियर
कैसा रहा है प्रियांश का IPL करियर?
प्रियांश ने IPL 2025 में ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ अपने IPL करियर का आगाज किया था। वह अब तक 22 मैचों में 28.24 की औसत और 196 की स्ट्राइक रेट से 680 से अधिक रन बनाए हैं। इसमें 4 अर्धशतक के अलावा 1 शतक भी शामिल है। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 103 रन का रहा है। वह DPL में साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स के लिए खेलते हुए एक ओवर में 6 छक्के जड़ने का कारनामा भी कर चुके हैं।