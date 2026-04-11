IPL 2026: प्रियांश आर्य ने SRH के खिलाफ जड़ा पहला अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े

IPL 2026: प्रियांश आर्य ने SRH के खिलाफ जड़ा पहला अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 17वें मुकाबले में पंजाब किंग्स (PBKS) के सलामी बल्लेबाज प्रियांश आर्य ने सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पारी (57) खेली। यह उनके IPL करियर का तीसरा और SRH के खिलाफ पहला ही अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने केवल 16 गेंदों में पूरा किया। उनकी इस पारी की बदौलत PBKS को 220 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए हुए मजबूत शुरुआत मिली। आइए उनकी पारी और आंकड़े जानते हैं।
बल्लेबाजी
कैसी रही प्रियांश की पारी और साझेदारी?
प्रियांश और प्रभसिमरन सिंह (51) की सलामी जोड़ी ने 220 रन का लक्ष्य लेकर उतरी PBKS को धमाकेदार शुरुआत दिलाई। दोनों ने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए पावरप्ले में 93 रन जोड़कर अपने इरादे जाहिर कर दिए। इस दौरान प्रियांश में अपना अर्धशतक भी पूरा किया। हालांकि, इसके बाद प्रियांश 20 गेंदों में 5 चौके और 5 छक्कों की मदद से 57 रन बनाकर आउट हो गए। दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 99 रन की साझेदारी हुई।
रिकॉर्ड
प्रियांश ने PBKS के लिए जड़ा दूसरा सबसे तेज अर्धशतक
इस अर्धशतकीय पारी के साथ ही प्रियांश के नाम बड़ा रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। वह अब तक IPL में PBKS के लिए दूसरा सबसे तेज अर्धशतक जड़ने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड केएल राहुल के नाम दर्ज है, जिन्होंने IPL 2023 में दिल्ली कैपिटलस (DC) के खिलाफ 14 गेंदों में अर्धशतक जड़ा था। इस सूची में निकोलस पूरन तीसरे नंबर है, जिन्होंने IPL 2020 में SRH के खिलाफ 17 गेंदों में अर्धशतक जड़ा था।
करियर
कैसा रहा है प्रियांश का IPL करियर?
प्रियांश ने IPL 2025 में ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ अपने IPL करियर का आगाज किया था। वह अब तक 20 मैचों में 27.42 की औसत और 190.13 की स्ट्राइक रेट से 578 रन बनाए हैं। इसमें 3 अर्धशतक के अलावा 1 शतक भी शामिल है। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 103 रन का रहा है। वह DPL में साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स के लिए खेलते हुए एक ओवर में 6 छक्के जड़ने का कारनामा भी कर चुके हैं।