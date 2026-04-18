फिलिप सॉल्ट ने खेली शानदार अर्धशतकीय पारी (तस्वीर: एक्स@IPL)

IPL 2026: फिलिप सॉल्ट ने DC के खिलाफ जड़ा दूसरा अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े

लेखन भारत शर्मा 04:54 pm Apr 18, 202604:54 pm

क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 26वें मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के सलामी बल्लेबाज फिलिप सॉल्ट ने दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पारी (63) खेली। यह उनके IPL करियर का 12वां और DC के खिलाफ पहला ही अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 30 गेंदों में पूरा किया। उनकी इस पारी की बदौलत RCB को मजबूत शुरुआत मिली और टीम बड़े स्कोर की ओर अग्रसर हो सकी। आइए उनकी पारी और आंकड़े जानते हैं।