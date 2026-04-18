IPL 2026: फिलिप सॉल्ट ने DC के खिलाफ जड़ा दूसरा अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े

IPL 2026: फिलिप सॉल्ट ने DC के खिलाफ जड़ा दूसरा अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 26वें मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के सलामी बल्लेबाज फिलिप सॉल्ट ने दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पारी (63) खेली। यह उनके IPL करियर का 12वां और DC के खिलाफ पहला ही अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 30 गेंदों में पूरा किया। उनकी इस पारी की बदौलत RCB को मजबूत शुरुआत मिली और टीम बड़े स्कोर की ओर अग्रसर हो सकी। आइए उनकी पारी और आंकड़े जानते हैं।
बल्लेबाजी
कैसी रही सॉल्ट की पारी और साझेदारी?
टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी RCB को सॉल्ट और विराट कोहली (19) की सलामी जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई। दोनों ने पावरप्ले में पहले विकेट के लिए 31 गेंदों में 52 रन की साझेदारी निभाई। उसके बाद सॉल्ट ने महज 30 गेंदाें में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। उन्होंने देवदत्त पडिक्कल (18) के साथ 17 रन की साझेदारी निभाई। सॉल्ट अपनी परी में 38 गेंदों में 4 चौके और 3 छक्कों की मदद से 63 रन बनाकर आउट हुए।
करियर
कैसा रहा है सॉल्ट का IPL करियर?
सॉल्ट ने 2023 में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ अपने IPL करियर का आगाज किया था। वह अब तक 40 मैचों में 34 की औसत और 174.48 की स्ट्राइक रेट से 1,258 रन बनाने में सफल रहे हैं। इसमें उन्होंने 12 अर्धशतक जड़े हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नाबाद 89 रन का रहा है। वह अपने IPL में कुल 4 बार शून्य पर आउट हुए हैं। इनमें 3 बार पहली गेंद पर आउट हुए हैं।