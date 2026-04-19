PBKS ने IPL इतिहास में अपना दूसरा सर्वश्रेष्ठ स्कोर बनाया, जानिए उनके आंकड़े
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 29वें मुकाबले में पंजाब किंग्स (PBKS) ने लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के खिलाफ 254/7 का पहाड़ जैसा स्कोर बना दिया। ये IPL के इतिहास में PBKS का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है। टीम के लिए प्रियांश आर्य ने 93 और कूपर कॉनॉली ने 87 रन बनाए। प्रिंस यादव को छोड़कर LSG के सभी गेंदबाजों की जमकर कुटाई हुई। ये IPL 2026 का सबसे बड़ा स्कोर भी साबित हुआ।
स्कोर
IPL के इतिहास में PBKS द्वारा बनाए गए सबसे बड़े स्कोर
IPL के इतिहास में PBKS का सबसे बड़ा स्कोर 262/2 का रहा है। IPL 2024 में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ टीम ने ये स्कोर बनाया था। उस मैच में KKR ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 261/2 का स्कोर बनाया था। PBKS ने 8 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया था। PBKS का तीसरा सबसे बड़ा स्कोर IPL 2025 में आया था। टीम ने सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ 245/6 का स्कोर बनाया था।
साझेदारी
ऐसी रही प्रियांश और कॉनॉली की पारी
प्रियांश ने 37 गेंदों में 93 रन बनाए। उनके बल्ले से 4 चौके और 9 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 251.35 की रही। कॉनॉली ने 46 गेंदों का सामना किया और 87 रन बनाए। उनके बल्ले से 8 चौके और 7 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 189.13 की रही। दोनों खिलाड़ियों के बीच तीसरे विकेट के लिए 80 गेंदों में 182 रन की साझेदारी हुई। ये IPL इतिहास में तीसरे विकेट के लिए की गई छठी सबसे बड़ी साझेदारी है।