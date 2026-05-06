IPL 2026: PBKS के खिलाड़ियों ने छोड़े आसान कैच, वायरल वीडियो देख नहीं होगा यकीन

कैच

ऐसे छोड़े खिलाड़ियों ने आसान कैच

पहला कैच 8वें ओवर की पहली गेंद पर कुपर कॉनॉली ने छोड़ा। ईशान किशन ने लॉकी फर्ग्यूसन की गेंद पर बड़ा शॉट खेला और गेंद कॉनॉली के हाथों में गई और उन्होंने आासान कैच टपका किया। 9वें ओवर की चौथी गेंद पर शशांक ने हेनरिक क्लासेन का कैच छोड़ा और गेंद 4 रन के लिए चली गई। चहल की गेंद पर 11वें ओवर में ईशान का एक और कैच फर्ग्यूसन ने छोड़ा। चहल निराश होकर मैदान पर बैठ गए।