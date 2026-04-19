IPL 2026: PBKS ने LSG को हराकर दर्ज की अपनी 5वीं जीत, ये बने रिकॉर्ड्स 

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 29वें मुकाबले में पंजाब किंग्स (PBKS) ने लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) को 54 रन से हरा दिया। इसी के साथ उसने इस संस्करण अपनी 5वीं जीत दर्ज की। यह टीम IPL 2026 में एक भी मुकाबला नहीं हारी है। वहीं, LSG अपना चौथा मुकाबला हारी है। टीम को 2 मैच में जीत मिली है। ऐसे में आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डाल लेते हैं।

लेखा-जोखा मैच का लेखा-जोखा मैच में LSG ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। PBKS के लिए प्रियांश आर्य (93) और कूपर कॉनॉली (87) धमाकेदार पारी खेली। इसकी मदद से टीम ने 254/7 का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया। जवाब में ऋषभ पंत ने LSG के लिए सबसे ज्यादा (43) रन बनाए। उनके अलावा मिचेल मार्श ने 40 रन बनाए। लक्ष्य इतना बड़ा था कि जवाब में LSG 200/5 का स्कोर ही बना पाई। मार्को यानसन ने 2 विकेट लिए।

पहला प्रियांश ने LSG के खिलाफ लगाया अपना पहला अर्धशतक प्रियांश ने 37 गेंदों में 93 रन बनाए। उनके बल्ले से 4 चौके और 9 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 251.35 की रही। यह उनके IPL करियर का चौथा और LSG के खिलाफ पहला ही अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने केवल 19 गेंदों में पूरा किया। वह बदकिस्मत रहे कि महज 7 रन से अपना दूसरा IPL शतक पूरा करने से चूक गए। इस खिलाड़ी ने IPL 2026 में 42.20 की औसत से 211 रन बनाने में सफल रहे हैं।

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PBKS IPL में PBKS के लिए तीसरी सबसे बड़ी साझेदारी प्रियांश और कॉनॉली के बीच दूसरे विकेट के लिए हुई 182 रन की साझेदारी IPL इतिहास में PBKS के लिए तीसरी सबसे बड़ी साझेदारी रही है। PBKS के लिए सबसे बड़ी साझेदारी का रिकॉर्ड एडम गिलक्रिस्ट और शॉन मार्श के नाम दर्ज है, जिन्होंने IPL 2011 में 206 रन की साझेदारी की थी। इस सूची में में केएल राहुल और मयंक अग्रवाल की जोड़ी दूसरे पायदान पर है, जिन्होंने IPL 2020 में 183 रन की साझेदारी निभाई थी।

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पारी कॉनॉली ने खेली धमाकेदार पारी कॉनॉली ने 46 गेंदों का सामना किया और 87 रन बनाए। उनके बल्ले से 8 चौके और 7 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 189.13 की रही। यह उनके IPL करियर का दूसरा ही अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 35 गेंदों में पूरा किया। वह अब तक 6 मैचों की 5 पारियों में 55.75 की औसत और 163.97 की स्ट्राइक रेट से 220 से अधिक रन बना चुके हैं। इसमें 2 अर्धशतक शामिल है।