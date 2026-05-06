पैट कमिंस ने शानदार प्रदर्शन किया (तस्वीर: एक्स/@IPL)

IPL 2026: पैट कमिंस PBKS के खिलाफ मैच में बने 'प्लेयर ऑफ द मैच', जानिए आंकड़े

लेखन आदर्श कुमार 11:47 pm May 06, 202611:47 pm

क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 49वें मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने पंजाब किंग्स (PBKS) को 33 रन से हरा दिया। इस मुकाबले में SRH के कप्तान पैट कमिंस को 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया। कमिंस कप्तान के तौर पर 8 बार IPL में 200 से ज्यादा रन के लक्ष्य का बचाव करने उतरे हैं और उन्हें सभी मुकाबलों में जीत मिली है। ऐसे में आइए मैच में उनके आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं।