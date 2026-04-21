नितीश राणा ने खेली शानदार अर्धशतकीय पारी (तस्वीर: एक्स@IPL)

IPL 2026: नितीश राणा ने SRH के खिलाफ जड़ा 5वां अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े

लेखन भारत शर्मा 10:53 pm Apr 21, 202610:53 pm

क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 31वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स (DC) के ऑलराउंडर नितीश राणा ने सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ मैच में शानदार बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पारी (57) खेली। यह उनके IPL करियर का 21वां और SRH के खिलाफ 5वां अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 27 गेंदों में पूरा किया। उनकी इस पारी की बदौलत DC को शुरुआती झटके के बाद मैच में वापसी करने में मदद मिली। आइए उनकी पारी और आंकड़े जानते हैं।