IPL 2026: नमन धीर ने PBKS के खिलाफ लगाया अर्धशतक, पूरे किए 1,000 टी-20 रन

पारी

नमन धीर ने लगाया अर्धशतक

MI ने जब 12 रन के स्कोर पर अपना दूसरा विकेट खोया, तब धीर क्रीज पर आए। दाएं हाथ के इस बल्लेबाज को 10 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर जीवनदान मिला। मार्को जानसेन की गेंद पर युजवेंद्र चहल ने उनका कैच छोड़ा। इस मौके का उन्होंने भरपूर फायदा उठाते हुए 29 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया। वह 31 गेंदों में 50 रन बनाकर आउट हुए। अपनी पारी में उन्होंने 3 चौके और इतने ही छक्के लगाए।