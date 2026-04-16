IPL 2026: नमन धीर ने PBKS के खिलाफ लगाया अर्धशतक, पूरे किए 1,000 टी-20 रन
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 24वें मैच में मुंबई इंडियंस (MI) के नमन धीर ने पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ मैच में 50 रन की पारी खेली। यह उनके IPL करियर का दूसरा अर्धशतक रहा। इस बीच उन्होंने क्विंटन डिकॉक के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए शतकीय साझेदारी करते हुए MI की पारी को संभाला। आइए उनकी पारी और IPL के आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।
पारी
नमन धीर ने लगाया अर्धशतक
MI ने जब 12 रन के स्कोर पर अपना दूसरा विकेट खोया, तब धीर क्रीज पर आए। दाएं हाथ के इस बल्लेबाज को 10 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर जीवनदान मिला। मार्को जानसेन की गेंद पर युजवेंद्र चहल ने उनका कैच छोड़ा। इस मौके का उन्होंने भरपूर फायदा उठाते हुए 29 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया। वह 31 गेंदों में 50 रन बनाकर आउट हुए। अपनी पारी में उन्होंने 3 चौके और इतने ही छक्के लगाए।
आंकड़े
धीर ने पूरे किए अपने 1,000 टी-20 रन
अपनी इस पारी के दौरान धीर ने टी-20 क्रिकेट में अपने 1,000 रन पूरे किए। उनके नाम अब 52 मैचों की 46 पारियों में 25.97 की औसत से कुल 1,013 रन हो गए हैं। यह टी-20 क्रिकेट में उनका चौथा अर्धशतक रहा। धीर अब तक 53 छक्के लगा चुके हैं। धीर ने अपने IPL करियर में 28 मैचों की 27 पारियों में 175.17 की स्ट्राइक रेट के साथ 501 रन बनाए हैं।
जानकारी
MI ने बनाया 195/6 का स्कोर
MI ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर के बाद 195/6 का स्कोर बनाया। MI से क्विंटन डिकॉक ने शतक (112*) लगाया।