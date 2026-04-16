क्विंटन डिकॉक ने अपने IPL करियर का तीसरा शतक लगाया, जानिए उनके आंकड़े

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 24वें मैच में मुंबई इंडियंस (MI) के सलामी बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक ने पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ बेहतरीन शतक लगाया। इस सीजन यह खिलाड़ी अपना पहला ही मुकाबला खेल रहा था। यह उनके IPL करियर का कुल तीसरा शतक साबित हुआ, जिसे उन्होंने 53 गेंदों में पूरा किया। रोहित शर्मा के चोटिल होने के कारण डिकॉक को प्लेइंग इलेवन में मौका मिला। ऐसे में आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।

पारी ऐसी रही डिकॉक की पारी और साझेदारी MI को 12 रन पर 2 झटके लगे। यहां से डिकॉक ने नमनधीर के साथ मिलकर पारी संभाली। दोनों के बीच 68 गेंदों में 122 रन की साझेदारी हुई। नमन 50 रन बनाकर आउट हुए। डिकॉक ने हार्दिक पांड्या के साथ 23 गेंदों में 41 रन जोड़े। डिकॉक ने सिर्फ 28 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया। वह 60 गेंदों में 112 रन बनाकर नाबाद रहे। उनके बल्ले से 8 चौके और 7 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 186.67 की रही।

फ्रेंचाइजी 3 टीमों के लिए शतक लगाने वाले तीसरे खिलाड़ी बने डिकॉक डिकॉक 3 फ्रेंचाइजी के लिए IPL में शतक जड़ने वाले सिर्फ तीसरे खिलाड़ी बने हैं। उन्होंने इससे पहले दिल्ली कैपिटल्स (DC) और लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के लिए भी शतक लगाया है। संजू सैमसन ने भी IPL में 3 टीमों के लिए खेलते हुए शतक लगाया है। ये टीमें DC, राजस्थान रॉयल्स (RR) और चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) हैं। केएल राहुल ने भी ये कारनामा किया है। उनके बल्ले से PBKS, LSG और DC के लिए शतक निकले हैं।

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शतक डिकॉक IPL में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले विकेटकीपर बने डिकॉक विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में IPL में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज भी बन गए हैं। उन्होंने एडम गिलक्रिस्ट, राहुल, ऋषभ पंत और सैमसन को पीछे छोड़ा है। इन खिलाड़ियों ने विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में 2-2 शतक लगाए थे। ब्रेडन मैकुलम, जॉनी बेयरस्टो, हेनरिक क्लासेन और रिद्धिमान साहा ने IPL में विकेटकीपर के रूप में 1-1 शतक लगाया है। डिकॉक IPL 2025 में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की टीम का हिस्सा रहे थे।

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