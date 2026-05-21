IPL 2026: मोहम्मद सिराज ने CSK के खिलाफ लिए 3 विकेट, बने प्लेयर ऑफ द मैच

आउट

ऐसे किया सिराज ने सैमसन को आउट

सिराज ने सैमसन को आउटस्विंगर से बड़ा वार किया। गेंद बाहर की तरफ जाती हुई स्विंग हो रही थी। सैमसन उसे खेलने के लिए बिना पैर हिलाए ही उसके पीछे चले गए। बल्ले का हल्का किनारा लगा और गेंद आसान कैच के रूप में जोस बटलर के हाथों में समा गई। सिराज ने तुरंत बाद रुतुराज गायकवाड़ (16) और उर्विल पटेल (0) को अपना शिकार बनाया। सिराज ने अपने 3 ओवर में 26 रन देते हुए 3 विकेट लिए।