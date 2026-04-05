IPL 2026: मोहम्मद शमी ने लगातार दूसरी बार किया यह कारनामा, बने 'प्लेयर ऑफ द मैच'
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 10वें मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने घातक गेंदबाजी करते हुए 2 विकेट चटकाए। उन्होंने मैच के पहले ओवर में ही अभिषेक शर्मा (0) को पवेलियन भेज दिया। इससे पहले उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ मैच में भी केएल राहुल को पहले ओवर में ही आउट किया था। उन्हें इस प्रदर्शन के लिए 'प्लेयर ऑफ द मैच' पुरस्कार से नवाजा गया।
गेंदबाजी
ऐसी रही शमी की गेंदबाजी
शमी ने 4 ओवर में 9 रन देकर 2 विकेट झटके। इस दौरान उनकी इकॉनमी महज 2.20 की रही, जो टी-20 क्रिकेट में उनके करियर की सर्वश्रेष्ठ इकॉनमी है (जब उन्होंने पूरे 4 ओवर डाले हों)। दिलचस्प बात यह है कि हैदराबाद में पिछला मुकाबला, जो उन्होंने IPL 2025 में पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ खेला था, उसमें वह काफी महंगे साबित हुए थे। उन्होंने 4 ओवर में 75 रन खर्च किए थे और उनकी इकॉनमी 18.75 की रही थी।
पीछे
शमी ने जहीर खान को छोड़ा पीछे
मैच के दौरान शमी ने एक बड़ी उपलब्धि भी अपने नाम की। उनके अब IPL में पावरप्ले के दौरान 54 विकेट हो गए हैं। इस उपलब्धि के साथ उन्होंने जहीर खान (52 विकेट) को पीछे छोड़ दिया है। इस सूची में पहले स्थान पर भुवनेश्वर कुमार हैं, जिनके नाम 79 विकेट दर्ज हैं। वहीं, 72 विकेट के साथ ट्रेंट बोल्ट दूसरे और 67 विकेट के साथ दीपक चाहर तीसरे स्थान पर मौजूद हैं।
रन
IPL के इतिहास में सबसे कम रन खर्च करने वाले तेज गेंदबाज
शमी ने 4 ओवर में सिर्फ 9 रन खर्च किए। इसके साथ ही उन्होंने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की। वह IPL इतिहास में 4 ओवर का कोटा पूरा करते हुए सबसे कम रन देने वाले तेज गेंदबाजों की सूची में संयुक्त रूप से चौथे स्थान पर पहुंच गए हैं। इस सूची में फिडेल एडवर्ड्स और आशीष नेहरा 6-6 रन के साथ शीर्ष पर हैं, जबकि लॉकी फर्ग्यूसन 7 रन के साथ दूसरे स्थान पर काबिज हैं।
करियर
ऐसा रहा है शमी का IPL करियर
शमी ने IPL में पहला मुकाबला 2013 में खेला था। अब तक इस खिलाड़ी ने 121 मुकाबले खेले हैं और इसकी 121 पारियों में 136 विकेट अपने नाम किए हैं। उनकी औसत 27.83 और इकॉनमी रेट 8.55 की रही है। उन्होंने 2 बार 4 विकेट हॉल अपने नाम किए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 4/11 का रहा है। इस संस्करण उन्होंने 2 मैच की 2 पारियों में 12.33 की औसत और 4.62 की इकॉनमी रेट से 3 विकेट लिए हैं।