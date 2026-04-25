IPL 2026: मिचेल स्टार्क PBKS के खिलाफ मुकाबले से पहले DC के दल में हुए शामिल
क्या है खबर?
ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के दिग्गज तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क लंबे समय तक चोट के कारण मैदान से दूर रहने के बाद दिल्ली कैपिटल्स (DC) टीम में शामिल हो गए हैं। फ्रेंचाइजी ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ आगामी मैच से पहले अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर इसकी घोषणा की है। यह मैच शनिवार को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। स्टार्क की वापसी से DC को मजबूती मिलेगी।
चोट
कंधे और कोहनी की चोटों से उबर रहे हैं स्टार्क
स्टार्क कंधे और कोहनी की चोट से उबर रहे हैं। PBKS के खिलाफ मैच में उनके न खेलने की संभावना है, लेकिन वे 1 मई को राजस्थान रॉयल्स (RR) के खिलाफ वापसी कर सकते हैं। 36 वर्षीय बाएं हाथ के गेंदबाज जनवरी के अंत से एशेज सीरीज के दौरान अत्यधिक काम के बोझ के कारण मैदान से बाहर थे। एशेज सीरीज में उन्होंने लगभग 20 की औसत से 31 विकेट लेकर 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' का खिताब जीता था।
कारण
कैसे चोटिल हुए थे स्टार्क?
स्टार्क ने बिग बैश लीग (BBL) में सिडनी सिक्सर्स के लिए खेलने से पहले 5 टेस्ट मैचों में 150 से अधिक ओवर फेंके थे। उनका आखिरी मैच पर्थ स्कॉर्चर्स के खिलाफ था, जहां कैच लेने की कोशिश में उनके बाएं कंधे और कोहनी में चोट लगी थी। उन्होंने फरवरी में आराम किया था, लेकिन गेंदबाजी पर लौटने के बाद लगातार दर्द के कारण IPL में उनकी वापसी में देरी हुई। उनकी DC में वापसी टीम के लिए अच्छा संकेत है।
प्रभाव
स्टार्क की वापसी से DC पर क्या पड़ेगा प्रभाव?
स्टार्क की वापसी से DC को काफी फायदा होगा, जो फिलहाल IPL 2026 की अंक तालिका में छठे स्थान पर है। पिछले संस्करण में स्टार्क ने DC के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था। उन्होंने 11 मैचों में 14 विकेट लिए थे। IPL में उनके नाम कुल 65 विकेट हैं और उनकी औसत 23.12 की रही है। उनकी मौजूदगी से टीम की गेंदबाजी में और मजबूती आएगी और मौजूदा टूर्नामेंट में अंक तालिका में ऊपर चढ़ने की उनकी संभावनाएं बढ़ेंगी।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखें DC की पोस्ट
Worth the wait 💙❤️— Delhi Capitals (@DelhiCapitals) April 25, 2026
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