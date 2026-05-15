मिचेल मार्श अपना शतक नहीं पूरा कर पाए (तस्वीर: एक्स/@IPL)

IPL 2026: CSK के खिलाफ निराशाजनक ढंग से रन आउट हुए मिचेल मार्श, देखें वीडियो

लेखन आदर्श कुमार 11:29 pm May 15, 202611:29 pm

क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 59वें मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) ने चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) के द्वारा दिया गया 188 रन का लक्ष्य 16.4 ओवर में ही हासिल कर लिया। लक्ष्य का पीछा करते हुए LSG के सलामी बल्लेबाज मिचेल मार्श ने 90 रन की खेली। वह अपने शतक से सिर्फ 10 रन दूर थे तभी आउट हो गए। वह दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से रन आउट हुए, जिसका वीडियो खूब वायरल हो रहा है।