मार्श ने लगाया अर्धशतक (तस्वीर: एक्स/@IPL)

IPL 2026: मिचेल मार्श ने इस सीजन में लगाया अपना पहला अर्धशतक, जानिए आंकड़े

लेखन अंकित पसबोला 11:16 pm Apr 22, 202611:16 pm

क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 32वें मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के सलामी बल्लेबाज मिचेल मार्श ने राजस्थान रॉयल्स (RR) के खिलाफ 55 रन की पारी खेली। यह उनके IPL करियर का 10वां और मौजूदा सीजन का पहला अर्धशतक साबित हुआ। उनकी इस अर्धशतकीय पारी के बावजूद LSG को इस मैच में हार का सामना करना पड़ा। आइए मार्श की पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।