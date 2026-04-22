IPL 2026: मिचेल मार्श ने इस सीजन में लगाया अपना पहला अर्धशतक, जानिए आंकड़े

IPL 2026: मिचेल मार्श ने इस सीजन में लगाया अपना पहला अर्धशतक, जानिए आंकड़े
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 32वें मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के सलामी बल्लेबाज मिचेल मार्श ने राजस्थान रॉयल्स (RR) के खिलाफ 55 रन की पारी खेली। यह उनके IPL करियर का 10वां और मौजूदा सीजन का पहला अर्धशतक साबित हुआ। उनकी इस अर्धशतकीय पारी के बावजूद LSG को इस मैच में हार का सामना करना पड़ा। आइए मार्श की पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।
पारी
संघर्षपूर्ण रही मार्श की पारी
लक्ष्य का पीछा करने उतरे मार्श ने 39 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने निकोलस पूरन (22) के साथ 43 रन की और हिम्मत सिंह (15) के साथ 37 रन की साझेदारियां की। वह 41 गेंदों में 55 रन बनाकर छठे विकेट के रूप में आउट हुए। उन्होंने अपनी अर्धशतकीय पारी में 6 चौके और 2 छक्के लगाए। उनकी इस पारी का अंत बाएं हाथ के तेज गेंदबाज नांद्रे बर्गर ने किया।
आंकड़े
ऐसा है मिचेल मार्श का IPL करियर
मार्श ने अपने IPL करियर में अब तक 62 मैच खेले हैं, जिसमें 28.35 की औसत और 141.92 की स्ट्राइक रेट के साथ 1,503 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने एक शतक और 10 अर्धशतक भी अपने नाम किए हैं। उन्होंने इस सीजन में अब तक 7 मैचों की 7 पारियों में 35.00 की औसत और 135.48 की स्ट्राइक रेट के साथ 210 रन बनाए हैं।