LSG बनाम CSK: मिचेल मार्श तीसरा IPL शतक जड़ने से चूके, बने 'प्लेयर ऑफ द मैच'

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 59वें मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के सलामी बल्लेबाज मिचेल मार्श ने चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) के खिलाफ धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पारी (90) खेली। यह उनके IPL करियर का 11 और CSK के खिलाफ पहला ही अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 21 गेंदों में पूरा किया। उनकी पारी से LSG को मजबूत शुरुआत मिली और वह तेजी से लक्ष्य की ओर बढ़ी। इस पारी के लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया।

बल्लेबाजी कैसी रही मार्श की पारी और साझेदारी? LSG को 188 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए मिचेल मार्श और जोश इंग्लिश (36) की सलामी जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई। दोनों ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए पावरप्ले में ही 86 रन जोड़ दिए। इसके बाद भी दोनों ने पहले विकेट के लिए 136 रन की साझेदारी निभाई। इससे पहले मार्श ने 21 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया। वह 38 गेंदों में 9 चौके और 7 छक्कों से 90 रन बनाकर आउट हुए।

उपलब्धि LSG के लिए पावरप्ले में चौथा सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर मार्श पावरप्ले के बाद 22 गेंदों पर 56 रन बनाकर नाबाद रहे। इसके साथ ही वह LSG के लिए पावरप्ले में चौथा सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। इस सूची में इंग्लिश (77* बनाम CSK, 2026) पहले, मार्श (60* बनाम MI, 2025) दूसरे, मार्श (58* बनाम RCB, 2026) तीसरे नंबर पर हैं। इसी तरह वह LSG के लिए पावरप्ले में 3 बार 50+ स्कोर बनाने में वाले एकमात्र बल्लेबाज भी है।

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प्रदर्शन IPL 2026 में LSG के लिए सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज मार्श का IPL 2026 में अब तक का प्रदर्शन शानदार रहा है। वह अब तक 12 मैचों की 12 पारियों में 38.92 की औसत और 162.15 की स्ट्राइक रेट के साथ 467 रन बना चुके हैं। इस दौरान उन्होंने 1 शतक और 2 अर्धशतक अपने नाम किया है। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 111 रन का रहा है। वह इस सीजन में LSG के लिए सर्वाधिक रन बनाने वाले और कुल मिलाकर छठे बल्लेबाज हैं।

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