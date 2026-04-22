IPL 2026: MI बनाम CSK मुकाबले का प्रीव्यू और आंकड़े, जानिए कैसी होगी मुंबई की पिच

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 33वें मैच में मुंबई इंडियंस (MI) का सामना चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) से 23 अप्रैल को होगा। हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली MI ने 2 मैच जीते हैं और 4 में शिकस्त झेली है। वहीं, रुतुराज गायकवाड़ के नेतृत्व वाली CSK ने भी 2 ही मुकाबले जीते हैं और 4 में हार झेली है। अब MI और CSK वानखेड़े स्टेडियम में आमने-सामने होंगी। आइए मैच से जुड़ी जरूरी बातों पर एक नजर डालते हैं।

हेड-टू-हेड CSK के खिलाफ MI का पलड़ा रहा है भारी दोनों टीमों की भिड़ंत में अब तक MI का पलड़ा भारी रहा है। CSK और MI की टीमों के बीच IPL के इतिहास में अब तक कुल 39 मैच खेले गए हैं। इन मुकाबलों में 21 मैच MI ने अपने नाम किए हैं और 18 मैच में CSK को जीत मिली है। पिछले संस्करण में MI और CSK की टीमें 2 मैचों में आपस में भिड़ी थी और दोनों टीमों ने एक-एक मैच जीते थे।

CSK धोनी की हो सकती है वापसी CSK के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी इस सीजन में अब तक फिटनेस कारणों से एक भी मैच नहीं खेल सके हैं। ऐसी उम्मीद है कि वह MI के खिलाफ होने वाले मैच में खेलते हुए नजर आएंगे। धोनी हाल ही में विकेटकीपिंग का अभ्यास करते हुए भी नजर आए थे। संभावित एकादश: संजू सैमसन (विकेटकीपर), रुतुराज गायकवाड़ (कप्तान), सरफराज खान, शिवम दुबे, महेंद्र सिंह धोनी, डेवाल्ड ब्रेविस, जेमी ओवरटन, मैथ्यू शॉर्ट, अंशुल कंबोज, नूर अहमद, और मुकेश चौधरी।

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जानकारी ये हो सकते हैं इम्पैक्ट सब्स प्लेयर CSK: गुरजपनीत सिंह, प्रशांत वीर, मैट हेनरी, अकील होसेन, और स्पेंसर जॉनसन। MI: दानिश मालेवार, शेरफेन रदरफोर्ड, मयंक रावत, ट्रेंट बोल्ट और रघु शर्मा।

पिच रिपोर्ट कैसा है वानखेड़े स्टेडियम की पिच का मिजाज? वानखेड़े स्टेडियम को बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग माना जाता है। यहां की पिच उन्हें काफी रास आती है। यहां की सीमा रेखा अन्य स्टेडियम के मुकाबले थोड़ी छोटी है। दूसरी ओर एक गेंदबाज के नजरिये से पिच स्पिनरों को कुछ हद तक सहायता प्रदान करती है, लेकिन ज्यादा उम्मीद रखना बेमानी होगी। तेज गेंदबाजों को शुरुआती ओवर में मदद मिलती है, ऐसे में वह जल्दी विकेट लेना चाहेंगे। हाउस्टेट के मुताबिक, यहां पहली पारी का औसत स्कोर 171 रन है।

जानकारी कैसा रहेगा मुंबई का मौसम? एक्यूवेदर के अनुसार, 23 अप्रैल को मुंबई का मौसम पूरी तरह साफ रहेगा। यहां अधिकतम तापमान 39 डिग्री और न्यूनतम तापमान के 27 डिग्री रहने का अनुमान है। बारिश की कोई संभावना नहीं है।

प्रदर्शन इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर रहेगी नजरें MI के बल्लेबाज तिलक ने अपने पिछले मैच में GT के खिलाफ शतक लगाया था। वह अपनी फॉर्म को बरकरार रखने का प्रयास करेंगे। CSK के तेज गेंदबाज कंबोज ने इस सीजन में प्रभावशाली प्रदर्शन किया है। उन्होंने 6 पारियों में 16.23 की औसत और 9.73 की इकॉनमी रेट से 13 विकेट लिए हैं। CSK के तेज गेंदबाज ओवरटन ने 17.87 की औसत के साथ 8 सफलताएं हासिल की हैं।