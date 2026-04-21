IPL 2026: CSK को लगा बड़ा झटका, आयुष म्हात्रे बचे हुए सीजन से बाहर

बयान हैमस्ट्रिंग में चोट के कारण बाहर हुए म्हात्रे CSK ने बयान में स्पष्ट किया कि म्हात्रे हैमस्ट्रिंग में चोट के कारण बचे हुए सीजन से बाहर हुए हैं। CSK ने एक्स पर पोस्ट किया, '18 अप्रैल को SRH के खिलाफ मैच के दौरान बल्लेबाजी करते समय बाईं हैमस्ट्रिंग में चोट लगने के कारण आयुष म्हात्रे IPL 2026 के बाकी मैचों से बाहर हो गए हैं। आयुष की चोट के ठीक होने में 6-12 हफ्तों का समय लगेगा। हम आयुष के जल्द ठीक होने की कामना करते हैं।'

प्रदर्शन प्रभावशाली रहा म्हात्रे का प्रदर्शन शीर्षक्रम के बल्लेबाज म्हात्रे ने IPL 2026 में 6 पारियों में 33.50 की औसत और 177.87 की स्ट्राइक रेट के साथ 201 रन बनाए। इस बीच उन्होंने 2 अर्धशतक लगाए। उन्होंने PBKS के खिलाफ 73 रन और DC के विरुद्ध 59 रन की पारियां खेलीं थी। म्हात्रे इस सीजन में फिलहाल CSK की ओर से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। ऐसे में उनका बाहर होना टीम के लिए बड़ा झटका है।

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