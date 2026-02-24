LOADING...
होम / खबरें / खेलकूद की खबरें / IPL 2026: लखनऊ सुपर जायंट्स ने नए लोगो का अनावरण किया
IPL 2026: लखनऊ सुपर जायंट्स ने नए लोगो का अनावरण किया
लखनऊ सुपर जायंट्स ने नए लोगो का अनावरण किया

IPL 2026: लखनऊ सुपर जायंट्स ने नए लोगो का अनावरण किया

लेखन अंकित पसबोला
Feb 24, 2026
07:34 pm
क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 से पहले लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) ने एक नया लोगो का अनावरण किया है। यह नया डिजाइन गरुड़, ताज (क्राउन) और हाथी को मिलाकर बनाया गया है। फ्रैंचाइजी ने एक नई पहचान के लिए अपनी कलर स्कीम भी नीले से लाल कर ली है। LSG के मालिक और RPSG ग्रुप के वाइस-चेयरमैन शाश्वत गोयनका ने आधिकारिक बयान जारी करते हुए इस लोगो को खास बताया है। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा है।

बयान 

शाश्वत गोयनका ने नए लोगो को बताया खास

गोयनका ने कहा, "यह नया लोगो हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ है। लखनऊ और उत्तर प्रदेश के लोगों ने पहले दिन से ही सुपर जायंट्स का अपने दिलों में स्वागत किया।" उन्होंने आगे कहा कि यह सिंबल उस प्यार और सम्मान को दर्शाता है। उन्होंने आगे बताया, "गरुड़ हमारे और ऊपर उठने के सपनों को दिखाता है। क्राउन उस गर्व को दिखाता है जो हर बार आप हम पर दिखाते हैं, जब हम मैदान में उतरते हैं।"

ट्विटर पोस्ट

Twitter Post

Advertisement

बयान 

लोगो में मौजूद हाथी ताकत का प्रतीक है- गोयनका

गोयनका ने अपने नए लोगो में हाथी के बारे में भी बात की, और कहा कि यह ताकत और वफादारी दिखाता है। उन्होंने आगे कहा, "यह सिर्फ पहचान में बदलाव नहीं है। यह एक वादा है कि हम इस शहर का सम्मान करेंगे, अपनी जड़ों का सम्मान करेंगे, और दिल से मुकाबला करेंगे। हर रन, हर विकेट, हर पल हमारे प्रशंसको की भावना को दिखाएगा। नया लोगो अब जर्सी, मर्चेंडाइज, डिजिटल प्लेटफॉर्म और सभी ब्रांडिंग पर दिखेगा।"

Advertisement

टीम 

नीलामी के बाद ऐसी दिखती है LSG की टीम

रिटेन किए गए खिलाड़ी: अब्दुल समद, एडेन मार्करम, आकाश सिंह, अर्जुन तेंदुलकर (MI से ट्रेड), अर्शिन कुलकर्णी, अवेश खान, आयुष बदोनी, दिग्वेश राठी, हिम्मत सिंह, मणिमारन सिद्धार्थ, मैथ्यू ब्रीट्जके, मयंक यादव, मोहम्मद शमी (SRH से ट्रेड), मिशेल मार्श, मोहसिन खान, निकोलस पूरन, प्रिंस यादव, ऋषभ पंत और शाहबाज अहमद। नीलामी में खरीदे: अक्षत रघुवंशी (2.2 करोड़), मुकुल चौधरी (2.6 करोड़), जोश इंग्लिस (8.60 करोड़), वानिंदु हसरंगा (2 करोड़), एनरिक नॉर्खिया (2 करोड़) और नमन तिवारी (1 करोड़)

Advertisement