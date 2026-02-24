IPL 2026: लखनऊ सुपर जायंट्स ने नए लोगो का अनावरण किया

बयान शाश्वत गोयनका ने नए लोगो को बताया खास गोयनका ने कहा, "यह नया लोगो हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ है। लखनऊ और उत्तर प्रदेश के लोगों ने पहले दिन से ही सुपर जायंट्स का अपने दिलों में स्वागत किया।" उन्होंने आगे कहा कि यह सिंबल उस प्यार और सम्मान को दर्शाता है। उन्होंने आगे बताया, "गरुड़ हमारे और ऊपर उठने के सपनों को दिखाता है। क्राउन उस गर्व को दिखाता है जो हर बार आप हम पर दिखाते हैं, जब हम मैदान में उतरते हैं।"

ट्विटर पोस्ट Twitter Post Junoon hai, Toofan hai. Lucknow Super Giants ki ye ek nayi udaan hai 💙❤️ pic.twitter.com/xaLnnnZcwr — Lucknow Super Giants (@LucknowIPL) February 24, 2026

बयान लोगो में मौजूद हाथी ताकत का प्रतीक है- गोयनका गोयनका ने अपने नए लोगो में हाथी के बारे में भी बात की, और कहा कि यह ताकत और वफादारी दिखाता है। उन्होंने आगे कहा, "यह सिर्फ पहचान में बदलाव नहीं है। यह एक वादा है कि हम इस शहर का सम्मान करेंगे, अपनी जड़ों का सम्मान करेंगे, और दिल से मुकाबला करेंगे। हर रन, हर विकेट, हर पल हमारे प्रशंसको की भावना को दिखाएगा। नया लोगो अब जर्सी, मर्चेंडाइज, डिजिटल प्लेटफॉर्म और सभी ब्रांडिंग पर दिखेगा।"

