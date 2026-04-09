IPL 2026: LSG ने KKR को रोमांचक मुकाबले में 3 विकेट से हराया, ये बने रिकॉर्ड्स 

लेखा-जोखा मैच का लेखा-जोखा LSG ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। KKR के लिए अंगकृष रघुवंशी ने सबसे ज्यादा 45 रन बनाए। उनके अलावा कप्तान अजिंक्य रहाणे के बल्ले से 41 रन निकले। KKR ने 181/4 का स्कोर बनाया। जवाब में LSG के लिए आयूष बडोनी ने 54 रन की पारी खेली। पूरा मैच मुकुल चौधरी ने पलटा। उन्होंने 27 गेंदों में 54 रन बनाकर LSG को जीत दिला दी। LSG ने आखिरी गेंद पर 7 विकेट खोकर मैच अपने नाम किया।

बल्लेबाज KKR के इन बल्लेबाजों ने खेली महत्वपूर्ण पारियां KKR के लिए रहाणे ने 24 गेंदों का सामना किया और 41 रन बनाए। उनके बल्ले से 4 चौके और 2 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 170.83 की रही। वहीं, रघुवंशी ने 33 गेंदों में 45 रन बनाए। उनके बल्ले से 5 चौके और 2 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 136.36 की रही। कैमरून ग्रीन ने 24 गेंदों में 32 रन की पारी खेली। वहीं, रोवमैन पॉवेल ने आखिरी ओवरों में 24 गेंदों का सामना कर 39 रन बना दिए।

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अर्धशतक बडोनी ने खेली अर्धशतकीय पारी बडोनी ने 34 गेंदों का सामना किया और 54 रन बनाए। उनके बल्ले से 7 चौके और 2 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 156.82 की रही। ये उनके करियर का छठा अर्धशतक रहा। उन्होंने कुल 59 मुकाबले खेले हैं और इसकी 49 पारियों में 26.92 की औसत और 138.80 की स्ट्राइक रेट से 1,023 रन बनाए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 74 रन है। IPL 2025 में उन्होंने 11 पारियों में 32.90 की औसत से 329 रन बनाए थे।

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स्पिन KKR के स्पिन गेंदबाजों ने किया कमाल KKR के अंकुल रॉय ने मैच में शानदार गेंदबाजी की। उन्होंने 4 ओवर में 32 रन खर्च किए और 2 विकेट चटकाए।उनकी इकॉनमी 8 की रही। उन्होंने बडोनी (54) और अब्दूल समद (2) को अपना शिकार बनाया। वहीं, अनुभवी गेंदबाज सुनील नरेन की गेंदबाजी भी कमाल की रही। उन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 13 रन खर्च किए और 1 सफलता हासिल की। इस स्टार खिलाड़ी की इकॉनमी रेट सिर्फ 3.20 की रही।

पारी मुकुल की शानदार पारी पर एक नजर LSG को 182 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 104 रन के कुल स्कोर पर 5वां झटका लगा था। उसके बाद बल्लेबाजी पर आए मुकुल ने बड़ोनी (54) के साथ 21 रन और आवेश खान (1*) के साथ 24 गेंदों में 54 रन की साझेदारी निभाते हुए टीम को जीत दिला दी। उन्होंने अपनी पारी में 27 गेंदों का सामना किया और 2 चौकों के साथ 7 बेहतरीन छक्के जड़ते हुए 54 रन बनाकर नाबाद रहे।

उपलब्धि मुकुल ने हासिल की बड़ी उपलब्धि अपनी इस शानदार पारी के दौरान मुकुल ने दो बड़ी उपलब्धियां भी अपने नाम दर्ज की है। क्रिकबज के अनुसार, मुकुल द्वारा लगाए गए 7 छक्के LSG के किसी भी बल्लेबाज द्वारा नंबर 7 या उससे नीचे बल्लेबाजी करते हुए लगाए गए सर्वाधिक हैं। इसी तरह मुकुल और आवेश के बीच जोड़ी गई 54* रनों की साझेदारी लक्ष्य का सफल पीछा करते हुए 8वें विकेट या उससे नीचे के विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी बन गई है।